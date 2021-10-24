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Американец Джейкоб перечислил слова-паразиты, которые «подхватил» при общении с русскими
Общество
Американец Джейкоб перечислил слова-паразиты, которые «подхватил» при общении с русскими
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 24 октября. После пяти лет проживания в РФ американский блогер Джейкоб стал замечать, что перенял у русских некоторые слова-паразиты. Знания литературного языка, полученные из учебника, не помогли иностранцу понять некоторые из них.

В Россию Джейкоб приехал со знанием классического делового русского, который он изучал на работе или по книгам. Его разговорный язык был чист от «мусорных» и нелитературных слов. Общение с россиянами обогатило его лексикон, но в то же время принесло много слов-паразитов, часть из которых «прилипли» и порой проскакивают не только в речи, но и в текстах.

«Стал ближе общаться с россиянами, и диалоги открылись мне с другой стороны, меня учили полезным вещам, а также тому, чего мне знать не стоило», — поделился блогер на своем дзен-канале «Американец о России».

Американец Джейкоб перечислил слова-паразиты, которые «подхватил» при общении с русскими
Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

Джейкоб заметил, что в его постах стало часто появляться странное словечко «ну». Чаще всего это междометие используется в начале разговора, особенно в неофициальной обстановке. Россияне делают это, чтобы собраться с мыслями, Джейкоб заметил за собой такую же привычку.

«Как же много нукают русские», — удивился иностранец.

Блогер пообещал себе, что избавится от вредного «ну», но пока это короткое слово присутствует даже в текстах. Так же, как и местоимение «это». Джейкоб отметил, что в материалах оно встречается довольно часто, но признал, что не всегда возможно заменить его на слова.

Но больше всего сумятицы внесло слово «наверное», которое русские употребляют к месту и не очень. В понимании иностранца, это слово означает сомнение, но зачастую его вставляют в конец любой фразы. Джейкоб заметил, что тоже стал прибегать к этому выражению, даже в общении с американскими друзьями и родственниками.

«Мне это очень не нравится, поэтому стараюсь исправляться. Наверное, получится», — признался блогер.

Американец Джейкоб перечислил слова-паразиты, которые «подхватил» при общении с русскими
uzao.mos.ru / Префектура ЮЗАО города Москвы

Также Джейкоб припомнил и другие слова-паразиты: типа, короче, блин. Но он не использует их, так как не может понять, в каком контексте их нужно вставлять.

Читатели под постом добавили блогеру пищи для размышления, дописали еще много «вредных» слов, которыми «богат» русский язык. А также пояснили значение некоторых, непонятных американцу.

Джейкоб не перестает удивляться привычкам россиян и особенностям их быта. В очередном материале американец поделился своими мыслями о балконе — в США и России абсолютно разные подходы к использованию этого пространства.

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русский язык американец слова-паразиты
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