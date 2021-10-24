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Полковник Охрименко отметил вклад 201-й базы ВС РФ в подготовку бойцов таджикской армии
Армия
Полковник Охрименко отметил вклад 201-й базы ВС РФ в подготовку бойцов таджикской армии
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны России

Душанбе, 24 октября. Военнослужащие армии Таджикистана проходят качественную подготовку по различным специальностям с помощью персонала российской 201-й базы, заявил начальник штаба этого соединения ВС РФ Евгений Охрименко.

Полковник Охрименко отметил, что всего различные военные специальности освоили около шести тысяч граждан Таджикистана.

«Одной из задач соединения является подготовка младших специалистов армии Таджикистана по 14 основным специальностям. Ежегодно российские инструкторы готовят до одной тысячи военнослужащих национальных вооруженных сил», — подчеркнул начальник штаба 201-й базы.

Охрименко отметил высокий уровень боеготовности личного состава российской базы в Таджикистане, которая полностью укомплектована военнослужащими-контрактниками, готовыми отразить любую угрозу в регионе Центральной Азии.

Ранее заместитель командующего Центральным военным округом Евгений Поплавский отметил антитеррористический характер крупных учений сил ОДКБ «Боевое братство — 2021» на таджикском полигоне Харб-Майдон.

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россия таджикистан 201 база
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