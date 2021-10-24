Звездный адвокат Жорин считает, что Алека Болдуина не будут наказывать за убийство

Москва, 24 октября. Адвокат Сергей Жорин оценил события, при которых актер Алек Болдуин случайно убил оператора на съемочной площадке нового фильма «Ржавчина». По словам правозащитника, исполнителя одной из ролей не за что наказывать.

Трагическая случайность на съемках вестерна произошла 22 октября. В реквизитном пистолете Алека Болдуина оказался боевой патрон. В результате выстрела смертельное ранение получила оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуса попал в больницу. Адвокат Сергей Жорин считает, что Болдуин ни в чем не виноват.

«Если все происходило именно так, как описывают средства массовой информации, то вины Алека Болдуина в случившемся нет. Он не знал, не предвидел такого результата», — цитирует «Слово и Дело» заявление адвоката.

По мнению Жорина, следствию предстоит проделать большую работу, в ходе которой станет понятно, кто на самом деле понесет наказание за случившееся. Звездный адвокат отметил, что актеры не занимаются подготовкой реквизита.

Сергей Жорин призвал поклонников Алека Болдуина не спешить делать какие-либо выводы, а подождать результатов расследования. Он напомнил, что в истории кинематографа это не первый случай, когда актер случайно кого-то убивает из-за неправильно заряженного оружия на площадке.