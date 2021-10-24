Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 октября 12:10
12:09
Происшествия
Оружие в руках напугавшего жительницу Ярцево «автоматчика» оказалось игрушечным
12:04
Шоу-бизнес
Илья Авербух раскритиковал импровизацию Ксении Бородиной в «Ледниковом периоде»
12:01
Происшествия
Пассажирский самолет из Москвы совершил экстренную посадку в аэропорту Магадана
12:00
Экономика
Мошенники разработали новую схему обмана с микрозаймами
12:00
Видео
Четвертый этап легкоатлетического забега на Кубок губернатора прошел в Северной столице
11:52
Весь мир
Судан направил подкрепление в Аль-Фашагу для охраны плодородных земель
11:50
Происшествия
Упавшую из окна четырехлетнюю девочку госпитализировали в Петербурге
11:49
Политика
Defense News: Европа боится стать «жертвой» России на фоне противостояния США с Китаем
11:46
Происшествия
Тело полуфиналиста «Минуты славы» нашли в московской квартире
11:45
Политика
Политолог Наумов: «Путин и Беннет взяли курс на сближение двух стран»
Все новости

Звездный адвокат Жорин считает, что Алека Болдуина не будут наказывать за убийство

  /   Обновлено: 24 октября 2021 10:53
Шоу-бизнес
Звездный адвокат Жорин считает, что Алека Болдуина не будут наказывать за убийство
instagram.com  /  @advokatzhorin

Москва, 24 октября. Адвокат Сергей Жорин оценил события, при которых актер Алек Болдуин случайно убил оператора на съемочной площадке нового фильма «Ржавчина». По словам правозащитника, исполнителя одной из ролей не за что наказывать.

Трагическая случайность на съемках вестерна произошла 22 октября. В реквизитном пистолете Алека Болдуина оказался боевой патрон. В результате выстрела смертельное ранение получила оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуса попал в больницу. Адвокат Сергей Жорин считает, что Болдуин ни в чем не виноват.

«Если все происходило именно так, как описывают средства массовой информации, то вины Алека Болдуина в случившемся нет. Он не знал, не предвидел такого результата», — цитирует «Слово и Дело» заявление адвоката.

По мнению Жорина, следствию предстоит проделать большую работу, в ходе которой станет понятно, кто на самом деле понесет наказание за случившееся. Звездный адвокат отметил, что актеры не занимаются подготовкой реквизита.

Сергей Жорин призвал поклонников Алека Болдуина не спешить делать какие-либо выводы, а подождать результатов расследования. Он напомнил, что в истории кинематографа это не первый случай, когда актер случайно кого-то убивает из-за неправильно заряженного оружия на площадке.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Звездный адвокат Жорин считает, что Алека Болдуина не будут наказывать за убийство
убийство болдуин наказание жорин ржавчина
Комментировать