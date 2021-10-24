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Кафельникова объяснила, почему редко публикует снимки с мужем-бизнесменом
Шоу-бизнес
Кафельникова объяснила, почему редко публикует снимки с мужем-бизнесменом
instagram.com  /  @kafelnikova_a

Москва, 24 октября. Дочь теннисиста Евгения Кафельникова, модель Алеся Кафельникова рассказала, почему на ее странице в Instagram редко появляются снимки с ее супругом — бизнесменом Георгием Петришиным. Знаменитость успокоила поклонников, решивших, что она поссорилась с мужем.

Кафельникова пообщалась с подписчиками в Instagram Stories, предложив задать ей интересующие вопросы. Поклонники спросили у модели, все ли у нее хорошо с мужем, ведь она давно не публиковала его фото.

«У нас все супер, он просто не любит, когда я его выставляю много. Люблю его очень сильно», — пояснила звезда подиумов.

Однако на этом взволнованные подписчики не успокоились, спросив у знаменитости, счастлива ли она. Кафельникова заверила поклонников, что она самый счастливый человек, у которого есть прекрасная семья, хорошие отношения с родителями, работа, хобби и встречи с интересными людьми.

«Я вкусно ем и ни в чем себе не отказываю! Конечно, я счастлива! Я любима! А это самое главное», — подчеркнула дочь теннисиста.

В этом году модель впервые стала матерью. По словам знаменитости, встретив будущего мужа, она сразу поняла, что хочет родить от него ребенка. Кроме того, 23-летняя модель давно мечтала испытать радости материнства именно в молодом возрасте. Правда, Кафельникова не скрывает, что беременность и роды сказались на ее внешности.

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модель кафельникова знаменитости
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