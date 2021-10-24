Политолог Наумов: «Путин и Беннет взяли курс на сближение двух стран»

Несмотря на смену власти в Израиле, между президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом сохраняются теплые отношения, заявил в беседе с корреспондентом ФАН политолог Сергей Наумов.

Так он прокомментировал новость о том, что Владимир Путин пригласил премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и его супругу посетить Санкт-Петербург. Российский лидер лично позвонил политику в субботу, 23 октября.

«Между Израилем и Россией всегда были особые отношения, это понимают и Владимир Путин, и Нафтали Беннет. Если во время первой встречи политики показали, что теплые отношения между нашими странами сохранятся, несмотря на смену власти в Израиле, то очередная встреча двух лидеров говорит о том, что Россия и Израиль открывают новую страницу в истории взаимоотношений», — рассказал политолог.

kremlin.ru / Администрация президента России

Сергей Наумов добавил, новый премьер Израиля отметил вклад Владимира Путина в укрепление российско-израильских отношений. Чтобы установить более тесный личный контакт, российский лидер пригласил Беннета и его супругу посетить Санкт-Петербург.

«Надо понимать, от взаимопонимания между Путиным и Беннетом и умения находить компромисс будет зависеть многое. На повестке — целый ряд острых вопросов: и иранская ядерная программа, и Сирия, и развитие туристической отрасли. Сегодня Путин и Беннет взяли курс на сближение двух стран, о чем свидетельствует приглашение израильского премьера в родной город президента — Санкт-Петербург», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США заварили кашу в Афганистане и не должны снимать с себя ответственность за произошедшее. Соединенные Штаты имеют все необходимые инструменты, включая финансовые, которые помогут повлиять на ситуацию в Афганистане и помочь народу этой страны, считает президент России.