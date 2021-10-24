Вашингтон, 24 октября. Истерия западных стран в отношении Москвы и нежелание понять президента РФ Владимира Путина привели к появлению на мировой арене «самой опасной версии» российского лидера. К такому выводу пришли обозреватели CNN.

Журналисты процитировали бывшего командующего Силами обороны Эстонии Рихо Терраса, который сравнивал Путина с «уличным бойцом».

«Каждый раз, когда появляется возможность, он ею воспользуется. Запад пытается кататься на коньках, а Путин играет в хоккей», — констатировал военнослужащий.

Уверенность Владимиру Путину, по мнению экспертов CNN, придал энергетический кризис на территории Европы. Ситуация наглядно продемонстрировала то чрезвычайно мощное оружие, благодаря которому у Москвы есть преимущество в отношениях с Евросоюзом.

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«Кремль, по всей видимости, больше не ищет одобрения Запада, который допустил рост агрессивности Москвы, не сумев повлиять на нее», — считает старший продюсер CNN Люк Макги.

Поэтому, созданный Западом миф о том, кто такой Путин на самом деле и чего он хочет, помог создать того гиганта, который продолжает действовать со все большей силой, заключили обозреватели.

Как стало известно ранее, депутат бундестага Армин-Паулюс Хампель заявил об идеальности «умеренного консерватизма» Путина. По его мнению, эта система подходит к управлению миром.