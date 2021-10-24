В России отмечают День подразделений специального назначения ВС РФ

Москва, 24 октября. Ежегодно 24 октября в России отмечается День подразделений специального назначения Вооруженных сил РФ. Дата празднования выбрана неслучайно: в этот день в 1950 году появилась директива военного министра СССР о создании отдельных рот специального назначения, в том числе для действий в глубоком тылу противника.

С течением времени структура и количественный состав армейского спецназа неоднократно менялись, однако суть его предназначения остается всегда прежней. Главной особенностью подразделений спецназа является их небольшой численный состав, высокий уровень подготовки, а также умение действовать решительно и внезапно.

Для армейского спецназа не существует невыполнимых задач, поэтому бойцы способны эффективно проводить разведывательные операции и устраивать диверсии. Каждый кандидат в армейский спецназ проходит жесткий отбор. Он должен обладать не только крепким здоровьем и отличной физической формой, но быть психологически устойчивым.

Напомним, 23 октября в Подмосковье завершился всеармейский конкурс «Лучший старшина подразделения Вооруженных сил Российской Федерации». Победу в конкурсе одержал прапорщик Евгений Демидов, представляющий Западный военный округ. Второе место досталось старшему прапорщику Владиславу Благодиру из 12-го Главного управления Министерства обороны РФ. На третьей строчке оказался старший прапорщик Руслан Гилитчук, представляющий Ракетные войска стратегического назначения РФ.