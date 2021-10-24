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Медики ЮВО начали ревакцинацию членов семей военнослужащих от коронавируса
Армия
Медики ЮВО начали ревакцинацию членов семей военнослужащих от коронавируса
Правительство Архангельской области

Ставрополь, 24 октября. Медицинские специалисты ставропольской поликлиники и 1602-го военного клинического госпиталя Минобороны РФ приступили к ревакцинации членов семей военнослужащих Южного военного округа от COVID-19.

Известно, что процедуру ревакцинации от коронавирусной инфекции, помимо членов семей военнослужащих Южного военного округа, также пройдет гражданский персонал воинских частей и учреждений ЮВО.

«На сегодняшний день с начала вакцинации филиалом военной поликлиники № 1 вакцинировано порядка 12 тысяч человек. Вакцинируем в день не менее 50 человек. Вакцинация проводится на добровольных началах, с соблюдением всех этапов вакцинации, то есть осмотр доктора, после чего проводится сама вакцинация», — объяснил начальник военной поликлиники филиала №1 ФГКУ «1602 ВКГ» Мурат Исмаилов.

По его словам, процедуре предшествует медицинский осмотр с проведением термометрии, а после вакцинации все пациенты остаются под наблюдением медперсонала на протяжении получаса.

Ранее основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что режим нерабочих дней, введенный в России в связи с угрозой распространения коронавируса, возможно, будет продлен.

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