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США хотят заработать на энергетическом кризисе в Китае

  /   Обновлено: 24 октября 2021 10:30
Экономика
США хотят заработать на энергетическом кризисе в Китае
ПолитЭксперт  /  Аврора Зорина

Пекин, 24 октября. Эксперты напомнили, что не только Европа может пострадать от энергетического кризиса, вызванного высокими ценами на газ и электричество. Ряд китайский провинций испытывают перебои с поставками топлива, из-за чего на местный рынок со своими предложениями может прийти США, передает «Российская газета».

На северо-востоке Китая уже не работают светофоры и уличное освещение, а в небоскребах останавливают лифты. Многие промышленные предприятия были вынуждены остановить свое производство. Чтобы вернуться к прежнему уровню жизни, стране необходимы долгосрочные контракты на поставки голубого топлива по умеренным ценам. Но пока Пекин вынужден закупать газ по спотовым договорам.

Представитель Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин заметил, что проблемы вызваны сложными погодно-климатическими условиями и трудностями с приобретением угля. Он также пояснил, что КНР взяла курс на активное восстановление собственной экономики, из-за чего резко вырос спрос на сырье.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов указал, что Россия в первой половине 2021 года увеличила поставки энергоресурсов для своего партнера, но не может обеспечить все его нужды. Сейчас РФ расширяет железнодорожные магистрали, чтобы расширить их пропускные способности, однако работа завершится только к 2024 году.

В свою очередь заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов обратил внимание, что Китай уже подписал с США соглашение по закупке сжиженного природного газа, стараясь всеми силами увеличить объем закупаемого голубого топлива.

Власти КНР ранее обратились к жителям десяти провинций, чтобы те вышли за пределы выделенных квот по энергопотреблению и выбросам CO2.

Китайский портал «Гуаньча» опубликовал заявления президента РФ Владимира Путина о том, что Москва никогда не использовала энергоресурсы в качестве оружия против Европы. В комментариях читатели восприняли это как «последнее предупреждение», сообщает «ФедералПресс».

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