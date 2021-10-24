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Наблюдатели от СНГ констатировали отсутствие нарушений на президентских выборах в Узбекистане
Политика
Наблюдатели от СНГ констатировали отсутствие нарушений на президентских выборах в Узбекистане
wikipedia.org  /  Ekrem Canli/CC BY-SA 3.0

Ташкент, 24 октября. Наблюдатели СНГ пока что не зафиксировали каких-либо нарушений во время проведения президентских выборов в Узбекистане, сообщил глава Исполнительного комитета — исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.

По его словам, избирательный процесс проходит организованно и создает хорошее впечатление. Плюс ко всему на выборах наблюдается высокая явка.

«Пока каких-то нарушений мы не выявили», — заявил Лебедев.

Глава миссии от СНГ добавил, что президентские выборы в Узбекистане проходят открыто, а наблюдателям не создают никаких препятствий.

Как стало известно ранее, явка на выборы главы государства в Узбекистане по состоянию на 09:00 составила 12,06%.

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