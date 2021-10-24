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Шоу-бизнес
Киркоров последовал примеру Пугачевой и приставил к дочери охранников
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Киркоров последовал примеру Пугачевой и приставил к дочери охранников

  /   Обновлено: 24 октября 2021 10:24
Шоу-бизнес
Киркоров последовал примеру Пугачевой и приставил к дочери охранников
instagram.com  /  @fkirkorov

Москва, 24 октября. Король отечественной эстрады Филипп Киркоров рассказал, почему может разрешить своей дочери Алле-Виктории выходить в свет без его присмотра. Певец нанял для девочки телохранителей, последовав примеру своей экс-супруги Аллы Пугачевой.

Не так давно дочь исполнителя появилась на публике без взрослых в компании подруг. В сторону Киркорова тут же полетели упреки в безответственном отношении. Однако артист успокоил аудиторию, заверив, что к дочери приставлена профессиональная охрана, которую не заметить простому обывателю.

«Она не одна, рядом с ней бойцы невидимого фронта, которые получают за свою работу серьезные деньги. Это школа Аллы Борисовны. Я видел, как она воспитывала Кристину», — объяснил король эстрады в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Киркоров последовал примеру Пугачевой и приставил к дочери охранников
instagram.com / @maxgalkinru

Сам исполнитель тоже пользуется услугами телохранителя. Несколько лет назад Киркорова едва не растерзали перевозбудившиеся поклонники. По словам певца, подобное часто происходит на его концертах. Именно поэтому на артиста уже 25 лет работает охранник по имени Сергей Баранов, которого король эстрады считает членом семьи.

Филипп Киркоров был женат на Алле Пугачевой более десяти лет. Звездные супруги развелись в 2005 году, но много лет продолжали поддерживать общение. Однако в последнее время в Сети появились слухи о ссоре короля эстрады и Примадонны. При этом певец признавался, что скучает по бывшей жене.

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Все новости / Шоу-бизнес / Киркоров последовал примеру Пугачевой и приставил к дочери охранников
киркоров пугачева телохранитель
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