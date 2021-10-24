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Аршавин считает, что «Зенит» победит «Спартак» в центральном матче 12-го тура РПЛ

  /   Обновлено: 24 октября 2021 10:22
Спорт
Аршавин считает, что «Зенит» победит «Спартак» в центральном матче 12-го тура РПЛ
vk.com/zenit  /  Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Санкт-Петербург, 24 октября. Экс-капитан «Зенита» Андрей Аршавин заявил, что сине-бело-голубые должны обыграть московский «Спартак» в матче чемпионата России по футболу.

Центральный поединок 12-го тура РПЛ, в котором «Зенит» сыграет со «Спартаком», состоится на петербургской «Газпром Арене» 24 октября. В преддверии встречи один из самых именитых футболистов в истории сине-бело-голубых Андрей Аршавин в интервью телеканалу «Матч ТВ» заявил, что считает команду Сергея Семака фаворитом.

«Считаю, «Зенит» в любом составе, при любых раскладах на данный момент времени должен оставаться фаворитом этой игры. Тем более, что он играет дома. И вообще — Сергей Богданович, разве проигрывал когда-то «Спартаку»? А если и да, то не в официальных матчах», — подчеркнул Аршавин.

Матч в Петербурге начнется в 19 часов по московскому времени. Игра обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В прямом эфире поединок покажет телеканал «Матч ТВ».

Ранее ЦСКА обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча на столичном стадионе «ВЭБ Арена» завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

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