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Компания Intel случайно огласила цены на новые дискретные видеокарты Xe Arc Alchemist
Технологии
Компания Intel случайно огласила цены на новые дискретные видеокарты Xe Arc Alchemist
flickr.com  /  lynn yang

Вашингтон, 24 октября. Разработчик и производитель электронных устройств и компьютерных компонентов Intel во время промокампании случайно указал на цену новой видеокарты Xe Arc Alchemist. Ее стоимость составит примерно 650 долларов.

Непреднамеренная огласка цены дискретной видеокарты произошла во время запуска игры Xe HPG Scavenger Hunt. Победители розыгрыша получат четыре призовых комплекта. Занявшие первые три места люди станут обладателями видеокарт Intel Arc и другой атрибутики бренда Arc.

Лауреаты гран-при и первый победитель получат призы примерной стоимостью 900 и 700 долларов соответственно. Эксперты оттолкнулись от этих цифр и предположили, что видеокарта версии Performance поступит на рынок с ценником примерно $650, а карта версии Premium — примерно $825, пишет Tomshardware.

Летом компания Intel представила новую видеокарту Arc, но не стала сразу раскрывать ее технические показатели и другие важные критерии.

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