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Явка на президентские выборы в Узбекистане составляет 12,06%
Политика
Явка на президентские выборы в Узбекистане составляет 12,06%
wikipedia.org  /  Davide Mauro / CC BY-SA 4.0

Ташкент, 24 октября. Явка избирателей на выборы президента Узбекистана по состоянию на 09:00 по местному времени составила 12,06%, сообщил глава пресс-центра Центризбиркома Жалолитдин Усманов.

Стоит отметить, что в Единый электронный список избирателей занесли порядка 19,9 млн граждан.

«(По состоянию. — Прим. ФАН) на 9 часов проголосовали уже 2,4 млн избирателей», — проинформировал Усманов.

Самые высокие показатели зафиксированы в Ферганской области — 16,9%. Самая низкая явка пока что наблюдается в Ташкенте — 7,2% избирателей.

Как стало известно ранее, глава ЦИК Узбекистана констатировал полную готовность страны к выборам президента.

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