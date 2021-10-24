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Реквизитный пистолет Болдуина могли использовать для настоящей стрельбы

  /   Обновлено: 24 октября 2021 10:22
Общество
Реквизитный пистолет Болдуина могли использовать для настоящей стрельбы
Global Look Press  /  Dennis Van Tine/imago stock&people

Лос-Анджелес, 24 октября. Реквизитный пистолет, из которого стрелял актер Алек Болдуин на съемках фильма «Ржавчина», могли применять с боевыми патронами вне площадки. Об этом рассказали несколько источников, связанных с производством ленты.

Как стало известно порталу TMZ, члены съемочной группы использовали оружие для настоящей стрельбы по мишеням, когда камеры были выключены. Стрельба велась в нерабочее время вдали от съемочной площадки, однако источники считают, что именно из-за этого боевой патрон мог оказаться в реквизитном пистолете Болдуина.

Один из источников, присутствовавший на съемочной площадке, сообщил, что прибывшие на место полицейские обнаружили еще одну интересную деталь. Правоохранители выяснили, что холостые и боевые пули хранились рядом. Это тоже может объяснять, как настоящий патрон попал в пистолет Болдуина.

Напомним, в ходе съемочного процесса актер выстрелил их реквизитного оружия, которое должны были зарядить холостыми пулями, и ранил режиссера Джоэла Соусу, а также оператора Галину Хатчинс. Женщину пытались спасти и даже доставили по воздуху в больницу, но она скончалась. Болдуин посетил закрытую церемонию прощания со случайно застреленной Хатчинс.

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актер болдуин фильм ржавчина
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