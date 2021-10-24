Полковник Охрименко: база ВС РФ в Таджикистане получит 30 новых танков Т-72Б3М

Душанбе, 24 октября. Российская 201-я военная база в Таджикистане до конца 2021 года значительно обновит парк боевой техники. Об этом сообщил начальник штаба соединения полковник Евгений Охрименко.

По его словам, в настоящее время осуществляется процесс перевооружения военной базы на современные образцы специальной техники.

«До конца года планируется получить 30 современных танков Т-72Б3М с улучшенными боевыми характеристиками на замену боевых машин более ранних модификаций», — пояснил Охрименко.

Полковник отметил. что ранее на вооружение мотострелковых подразделений 201-й базы поступили боевых машин пехоты БМП-2, переносные зенитные ракетные комплексы «Верба», реактивные пехотные огнеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие.

Напомним, 22 октября в Таджикистане стартовали масштабные учения сил ОДКБ «Боевое братство — 2021». В маневрах принимают участие военнослужащие из России, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В рамках учений военные отразили вторжение террористических отрядов. В учениях задействованы четыре тысячи человек и более 500 единиц техники.