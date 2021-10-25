Сексолог Кульгавчук рассказал, как партнерам вернуть влечение друг к другу

Практически каждая пара однажды вдруг осознает, что отношения безнадежно потускнели, словно исчерпали себя. В них чего-то катастрофически не хватает, а в постели вы уже не привлекаете друг друга.

В беседе с корреспондентом ФАН президент «Профессионального объединения врачей-сексологов», врач-сексолог, психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал, почему так происходит, и дал несколько советов, как вернуть интерес друг к другу.

«Не будем забывать биологию. С точки зрения реализации репродуктивного потенциала взаимное повышенное половое влечение обычно проявляется в самом начале отношений и служит миссии размножения. Затем по умолчанию накал страстей несколько снижается, поскольку на втором этапе важна уже дружба, необходимая для взращивания потомства», — объяснил собеседник ФАН.

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Кроме этого, происходит некоторое отрезвление, добавил сексолог. Розовые очки, помогающие очаровываться в букетно-конфетном периоде, остаются в прошлом, да и стиль общения меняется.

«Если ранее [вы] обсуждали, в какой ресторан интереснее пойти, то позже уже обсуждается, кто виноват в двойках ребенка в школе по математике или какую плитку класть в туалете. Но все же говорить о том, что у всех со временем катастрофически снижается сексуальное влечение, я бы не стал. В тех парах, в которых сформировалась хорошая дружба и договороспособность, взаимное уважение, искреннее желание узнавать друг друга и ухаживать за отношениями, интимные отношения могут быть даже в чем-то лучше, чем в самом начале», — уверен Кульгавчук.

Когда пара обращается к специалисту с жалобами на сексуальную дисгармонию, то психолог помогает мужчине и женщине развить искусство любви.

Евгений Кульгавчук подчеркнул, что прежде всего, нужна почва для отношений, взаимная эмоциональная составляющая, понимание, что друг за другом нужно ухаживать.

«Нужно знать и взаимно изучать всю жизнь, вкусы любимого человека, ведь они могут и меняться со временем. Если мы, например, идем на день рождения и дарим подарок, который точно понравится, мы этим самым показываем свое уважение к человеку, свою любовь. Точно так же надо стараться ухаживать не по шаблону, а для этого нужно знать человека», — рассказал собеседник ФАН.

По мнению сексолога, необходимо понимать простую истину: чтобы отношения радовали, ими нужно заниматься не только в букетно-конфетный период. Если мы не знаем партнера, то легко можем его обидеть или же разочаровать.

«Есть хорошая пословица, которую некоторые забывают: «Насильно мил не будешь». Поэтому, конечно, нельзя начинать с упреков, обвинений. В этих вопросах лучше начинать не с кнута, а с пряника. А если уж хочется покритиковать, то [нужно] начать с себя. Можно вспомнить, как партнер ранее предлагал, к примеру, проводить вечер без телефонов, а ваши социальные сети ранее были ближе, чем партнер», — поделился Кульгавчук.

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Специалист советует вспомнить о традициях, которые раньше нравились обоим. Например, прогулки или совместное принятие ванны с пеной и ликером. На сближение требуется время. Нужно набраться терпения.

«Если же самостоятельно не получается, стоит не тянуть, а обращаться за помощью к врачам-сексологам. Иногда можно начинать и без привлечения партнера. Опытный врач поможет подсказать правильные шаги, в том числе, как привлечь партнера в терапию», — объяснил эксперт.

Сексолог подчеркнул, что лучше не запускать отношения, уметь ценить их, развивать. Именно это называется искусством любить.

Ранее сексолог, психолог Александра Миллер рассказала, что совместный просмотр порно может негативно сказаться на отношениях. Она объяснила, что в порно показаны другие люди, поэтому получается, что вашего партнера возбуждаете не вы, а актеры по ту сторону экрана.