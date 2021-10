Близится к завершению 2021 год, один из самых непростых для Соединенных Штатов. В стране произошли серьезные внутриполитические изменения: Республиканскую партию, четыре года удерживавшую власть в стране, сменили демократы.

Первое время казалось, что республиканцы отчаялись и смирились с поражением: слишком сильно было давление со стороны союзников Джозефа Байдена, слишком уверенно действовал демократический электорат и подконтрольные новым хозяевам Белого дома СМИ, чересчур рьяно спецслужбы и силовые ведомства искали «внутренних террористов» в собственных рядах.

Однако деструктивная миграционная и внешняя политика Байдена, усугубляющийся экономический кризис, неослабевающая пандемия коронавируса, а также рост преступности в стране дали консервативному движению и Республиканской партии как новых сторонников, так и новый шанс одержать победу на выборах в Конгресс в 2022 году.

Дела у противников действующей администрации идут неплохо: поддержка со стороны крупных предпринимателей позволила лидеру меньшинства в Палате представителей Кевину Маккарти за десять месяцев собрать рекордные 57,8 миллионов долларов для предвыборных кампаний Республиканской партии.

Однако одного финансирования мало. Необходимо всеми доступными способами привлекать новых сторонников. И кризис в системе образования США позволяет республиканцам это делать.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает, как Республиканская партия США зарабатывает политические очки на кризисе, возникшем в образовательной системе Соединенных Штатов.

Злополучный Лаудон

Новое внимание к проблемам и противоречиям в образовательной системе США привлекла одна из школ в округе Лаудон, штат Виргиния. В июне 2021 года в учебном заведении вспыхнул скандал — отдельные консервативно настроенные родители выступили против прогрессивной инициативы школьной администрации: разрешить ученикам-трансгендерам участвовать в спортивных соревнованиях согласно их гендерной идентичности. Противники нововведений критиковали и преподавание «критической расовой теории», призванной привить несовершеннолетним белым американцам чувство вины за собственное расовое происхождение, а также стыда за страну, в которой они родились.

SCOOP: @TerryMcAuliffe claims that critical race theory has "never been taught in Virginia," but I've obtained a memo from the State Superintendent directly promoting CRT, calling it "an important analytic tool" for addressing "power and privilege" in all Virginia schools. pic.twitter.com/Y9d2blyiXJ — Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) October 13, 2021

Конфликт привлек внимание СМИ и общества в США в тот момент, когда школьный совет отказался выслушать консервативных родителей. Предвзято настроенным членам школьного управления не понравилась активность Джона Тиггеса, который пытался организовать общественную дискуссию. Дирекция вызвала полицию и натравила ее на Тиггеса за «организацию незаконного собрания и беспорядков».

Parents protesting against CRT and a transgender policy are arrested after a Loudoun County, Virginia school board meeting was declared an unlawful assembly pic.twitter.com/XyyuvozlUA — Daily Caller (@DailyCaller) June 22, 2021

Когда новость облетела США, мнения американцев разделились. Одни считали, что Джон Тиггес и его сторонники — типичные американские белые расисты, не имеющие права голоса, другие, напротив, утверждали, что государственные школы при прямой поддержке Вашингтона целенаправленно разлагают неокрепшие детские умы и силой затыкают рты всем несогласным.

Несмотря на то, что чаша весов первоначально все-таки склонилась в сторону леволибералов, рассуждавших о «свободе, равенстве и братстве», в городе Лизбург того же округа Лаудон в октябре 2021 года произошел случай, сильно ударивший по позициям защитников прав меньшинств. В прессу просочилась информация о том, что некий юноша-трансгендер, который в июне в извращенной форме изнасиловал школьницу в женском туалете, не только не был привлечен к ответственности, но и переведен в другое учебное заведение. В новой школе преступник, упиваясь своей безнаказанностью, в октябре повторил злодеяние и подверг сексуальным домогательствам еще одну девочку.

Репутации американской Национальной ассоциации школьных комитетов (NSBA), целиком и полностью разделяющей ценности «новой этики», был нанесен серьезный удар. Консервативно настроенные родители получили отличный аргумент в пользу справедливости своей борьбы. Наиболее идейные представители руководства NSBA отказались смириться и начали действовать силовым путем: 5 октября они написали открытое письмо к президенту Байдену, в котором призвали применять против инакомыслящих родителей «Патриотический акт» и приравнивать их к «внутренним террористам».

The AP claims that my report about the NSBA is "misinformation."



But their "fact check" is easily debunked by the NSBA letter itself, which asks the administration to classify parent protests as "a form of domestic terrorism" and recommends prosecution under the "PATRIOT Act." pic.twitter.com/W4kg71BQcB — Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) October 6, 2021

Генеральные прокуроры спешат на помощь

Письмо не осталось незамеченным. К счастью для консерваторов, на него отреагировали 17 генеральных прокуроров штатов, где у власти находится Республиканская партия США.

Генеральный прокурор Индианы Тодд Рокита и 16 его коллег из других штатов тоже отправили американскому лидеру письмо, в котором потребовали от Байдена прекратить запугивать родителей, заставляя их молчать на заседаниях школьных советов:

«Ваши усилия направлены на искоренение законного инакомыслия родителей. Их свободные мнения, которые были озвучены в ходе заседаний местного школьного совета, были охарактеризованы как «незаконные и угрожающие». Разумеется, любой, кто применяет насилие или угрожает школьной администрации и учителям должен быть привлечен к ответственности. Однако NSBA в своем письме не приводит в пример ни одного подобного случая насилия. Члены NSBA, похоже, больше обеспокоены подавлением взглядов, с которыми они не согласны, чем борьбой с реальной угрозой насилия», — подчеркивают генпрокуроры-республиканцы.

Политические баталии вокруг школьных советов идут не только в Вирджинии. Внимание республиканцев привлекли и заседания одного из школьных советов в Сентервилле, штат Огайо, где ряд семей взбунтовались против жестких требований школьной администрации по «масочному режиму». Некоторые родители утверждают, что детям тяжело учиться в средствах защиты — долго оставаясь в масках, они чувствуют недостаток кислорода, ухудшение самочувствия и нарушение когнитивных функций.

Члены школьного совета, состоящего из родителей и учителей, проигнорировали эти жалобы. Такое отношение заставило неравнодушные семьи принимать участие в выборах в школьный совет для того, чтобы изменить подход учебного заведения к проблеме.

Хизер Шульц, мать одной из школьниц, пообещала, что школьное руководство, которое проигнорировало их просьбы, будет заменено после очередных выборов в совет.

«Если вы продолжите игнорировать семьи, выступающие против строгого масочного режима, люди, которые избрали вас, заменят вас теми, поддерживающими нашу позицию. Мы больше не намерены пассивно себя вести», — объявила она.

Протестующие семьи даже придумали название своей маленькой предвыборной кампании: «Голоса родителей имеют значение» (Parent Voices Matter). На их символике красуется надпись: «Консерваторов в школьный совет». По сообщениям «консервативных родителей», как они, так и их дети ежедневно подвергаются морально-психологическому давлению, а иногда и сталкиваются с угрозами насилия.

Кому война, а кому мать родна

В ходе прошлых выборов в Конгресс и Белый дом республиканцы потеряли поддержку белого среднего класса, живущего преимущественно в пригородах крупных американских городов. Новые баталии вокруг школьных советов они рассматривают как возможность улучшить свои политические позиции в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в 2022 году.

Например, Гленн Янгкин, республиканский кандидат в губернаторы штата Виргиния, сумел сделать противоречия в образовательной системе США центральным элементом своей кампании.

Terry McAuliffe is now claiming he's being taken "out of context" -- can you believe this guy?



Here are 7 times he confirmed he thinks parents should have no say in their child's education. It's on tape! pic.twitter.com/gTPXGYkPfZ — Glenn Youngkin (@GlennYoungkin) October 19, 2021

В свою очередь, кандидат в Сенат Соединенных Штатов от штата Огайо Джош Мандель 12 октября появился на заседании школьного совета одной из школ города Цинциннати и устроил настоящие дебаты с администрацией учебного заведения.

Мандель заявил, что члены совета «используют детей в качестве пешек в политической игре».

«Здесь, в округе Лакота и на территории штата Огайо детей не следует принуждать носить маски. Кроме того, детей не следует принудительно информировать о возможности выбора гендера. Мальчики — это мальчики, девочки — это девочки», — объявил республиканец.

I just got escorted out of the Lakota School Board meeting for speaking out against mask mandates.



Thanks to the moms who invited me to speak.



We are still in charge of our kids — even if Biden tries to call us “Domestic Terrorists”. pic.twitter.com/XXGisR89Hp — Josh Mandel (@JoshMandelOhio) October 12, 2021

Why are school boards afraid of parents standing up for kids?



Thanks to this courageous mom for recording Lakota School Board’s crack down on my free speech at a public meeting.



This isn’t over. pic.twitter.com/iXF61T7j47 — Josh Mandel (@JoshMandelOhio) October 12, 2021

Скандал вокруг «критической расовой теории», прав трансгендеров в школах и противоречий из-за антиковидных мер республиканцам только на руку. Чем больше шумихи и обсуждений вокруг проблем в образовательной системе США, тем больше семей среднего класса, которые заботятся о будущем своих детей, проникаются симпатией к противникам правящей Демократической партии. Победа в «красных пригородах» становится для Республиканской партии вполне реализуемой.

А вот политический курс демократов с фальшивыми лозунгами о толерантности, свободе слова и «равенстве», теперь начал работать не в пользу Белого дома. Оппоненты республиканцев оказались в ловушке — изменить ранее выбранную риторику и развернуться в прямо противоположную сторону уже нельзя. Именно поэтому, с высокой вероятностью, демократы прибегнут к старому методу — постараются просто запугать американских избирателей.