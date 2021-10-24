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Учителя против родителей: кому выгоден кризис в образовательной системе США

  /   Обновлено: 24 октября 2021 10:22
Весь мир
Учителя против родителей: кому выгоден кризис в образовательной системе США
Федеральное агентство новостей  / 

Близится к завершению 2021 год, один из самых непростых для Соединенных Штатов. В стране произошли серьезные внутриполитические изменения: Республиканскую партию, четыре года удерживавшую власть в стране, сменили демократы.

Первое время казалось, что республиканцы отчаялись и смирились с поражением: слишком сильно было давление со стороны союзников Джозефа Байдена, слишком уверенно действовал демократический электорат и подконтрольные новым хозяевам Белого дома СМИ, чересчур рьяно спецслужбы и силовые ведомства искали «внутренних террористов» в собственных рядах.

Однако деструктивная миграционная и внешняя политика Байдена, усугубляющийся экономический кризис, неослабевающая пандемия коронавируса, а также рост преступности в стране дали консервативному движению и Республиканской партии как новых сторонников, так и новый шанс одержать победу на выборах в Конгресс в 2022 году.

Дела у противников действующей администрации идут неплохо: поддержка со стороны крупных предпринимателей позволила лидеру меньшинства в Палате представителей Кевину Маккарти за десять месяцев собрать рекордные 57,8 миллионов долларов для предвыборных кампаний Республиканской партии.

Учителя против родителей: кому выгоден кризис в образовательной системе США
Федеральное агентство новостей /

Однако одного финансирования мало. Необходимо всеми доступными способами привлекать новых сторонников. И кризис в системе образования США позволяет республиканцам это делать.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает, как Республиканская партия США зарабатывает политические очки на кризисе, возникшем в образовательной системе Соединенных Штатов.

Злополучный Лаудон

Новое внимание к проблемам и противоречиям в образовательной системе США привлекла одна из школ в округе Лаудон, штат Виргиния. В июне 2021 года в учебном заведении вспыхнул скандал — отдельные консервативно настроенные родители выступили против прогрессивной инициативы школьной администрации: разрешить ученикам-трансгендерам участвовать в спортивных соревнованиях согласно их гендерной идентичности. Противники нововведений критиковали и преподавание «критической расовой теории», призванной привить несовершеннолетним белым американцам чувство вины за собственное расовое происхождение, а также стыда за страну, в которой они родились.

Конфликт привлек внимание СМИ и общества в США в тот момент, когда школьный совет отказался выслушать консервативных родителей. Предвзято настроенным членам школьного управления не понравилась активность Джона Тиггеса, который пытался организовать общественную дискуссию. Дирекция вызвала полицию и натравила ее на Тиггеса за «организацию незаконного собрания и беспорядков».

Когда новость облетела США, мнения американцев разделились. Одни считали, что Джон Тиггес и его сторонники — типичные американские белые расисты, не имеющие права голоса, другие, напротив, утверждали, что государственные школы при прямой поддержке Вашингтона целенаправленно разлагают неокрепшие детские умы и силой затыкают рты всем несогласным.

Несмотря на то, что чаша весов первоначально все-таки склонилась в сторону леволибералов, рассуждавших о «свободе, равенстве и братстве», в городе Лизбург того же округа Лаудон в октябре 2021 года произошел случай, сильно ударивший по позициям защитников прав меньшинств. В прессу просочилась информация о том, что некий юноша-трансгендер, который в июне в извращенной форме изнасиловал школьницу в женском туалете, не только не был привлечен к ответственности, но и переведен в другое учебное заведение. В новой школе преступник, упиваясь своей безнаказанностью, в октябре повторил злодеяние и подверг сексуальным домогательствам еще одну девочку.

Репутации американской Национальной ассоциации школьных комитетов (NSBA), целиком и полностью разделяющей ценности «новой этики», был нанесен серьезный удар. Консервативно настроенные родители получили отличный аргумент в пользу справедливости своей борьбы. Наиболее идейные представители руководства NSBA отказались смириться и начали действовать силовым путем: 5 октября они написали открытое письмо к президенту Байдену, в котором призвали применять против инакомыслящих родителей «Патриотический акт» и приравнивать их к «внутренним террористам».

Генеральные прокуроры спешат на помощь

Письмо не осталось незамеченным. К счастью для консерваторов, на него отреагировали 17 генеральных прокуроров штатов, где у власти находится Республиканская партия США.

Генеральный прокурор Индианы Тодд Рокита и 16 его коллег из других штатов тоже отправили американскому лидеру письмо, в котором потребовали от Байдена прекратить запугивать родителей, заставляя их молчать на заседаниях школьных советов:

Учителя против родителей: кому выгоден кризис в образовательной системе США
wikipedia.org / Almondator / CC BY-SA 4.0

«Ваши усилия направлены на искоренение законного инакомыслия родителей. Их свободные мнения, которые были озвучены в ходе заседаний местного школьного совета, были охарактеризованы как «незаконные и угрожающие». Разумеется, любой, кто применяет насилие или угрожает школьной администрации и учителям должен быть привлечен к ответственности. Однако NSBA в своем письме не приводит в пример ни одного подобного случая насилия. Члены NSBA, похоже, больше обеспокоены подавлением взглядов, с которыми они не согласны, чем борьбой с реальной угрозой насилия», — подчеркивают генпрокуроры-республиканцы.

Политические баталии вокруг школьных советов идут не только в Вирджинии. Внимание республиканцев привлекли и заседания одного из школьных советов в Сентервилле, штат Огайо, где ряд семей взбунтовались против жестких требований школьной администрации по «масочному режиму». Некоторые родители утверждают, что детям тяжело учиться в средствах защиты — долго оставаясь в масках, они чувствуют недостаток кислорода, ухудшение самочувствия и нарушение когнитивных функций.

Члены школьного совета, состоящего из родителей и учителей, проигнорировали эти жалобы. Такое отношение заставило неравнодушные семьи принимать участие в выборах в школьный совет для того, чтобы изменить подход учебного заведения к проблеме.

Хизер Шульц, мать одной из школьниц, пообещала, что школьное руководство, которое проигнорировало их просьбы, будет заменено после очередных выборов в совет.

«Если вы продолжите игнорировать семьи, выступающие против строгого масочного режима, люди, которые избрали вас, заменят вас теми, поддерживающими нашу позицию. Мы больше не намерены пассивно себя вести», — объявила она.

Протестующие семьи даже придумали название своей маленькой предвыборной кампании: «Голоса родителей имеют значение» (Parent Voices Matter). На их символике красуется надпись: «Консерваторов в школьный совет». По сообщениям «консервативных родителей», как они, так и их дети ежедневно подвергаются морально-психологическому давлению, а иногда и сталкиваются с угрозами насилия.

Кому война, а кому мать родна

В ходе прошлых выборов в Конгресс и Белый дом республиканцы потеряли поддержку белого среднего класса, живущего преимущественно в пригородах крупных американских городов. Новые баталии вокруг школьных советов они рассматривают как возможность улучшить свои политические позиции в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в 2022 году.

Например, Гленн Янгкин, республиканский кандидат в губернаторы штата Виргиния, сумел сделать противоречия в образовательной системе США центральным элементом своей кампании.

В свою очередь, кандидат в Сенат Соединенных Штатов от штата Огайо Джош Мандель 12 октября появился на заседании школьного совета одной из школ города Цинциннати и устроил настоящие дебаты с администрацией учебного заведения.

Мандель заявил, что члены совета «используют детей в качестве пешек в политической игре».

«Здесь, в округе Лакота и на территории штата Огайо детей не следует принуждать носить маски. Кроме того, детей не следует принудительно информировать о возможности выбора гендера. Мальчики — это мальчики, девочки — это девочки», — объявил республиканец.

Скандал вокруг «критической расовой теории», прав трансгендеров в школах и противоречий из-за антиковидных мер республиканцам только на руку. Чем больше шумихи и обсуждений вокруг проблем в образовательной системе США, тем больше семей среднего класса, которые заботятся о будущем своих детей, проникаются симпатией к противникам правящей Демократической партии. Победа в «красных пригородах» становится для Республиканской партии вполне реализуемой.

А вот политический курс демократов с фальшивыми лозунгами о толерантности, свободе слова и «равенстве», теперь начал работать не в пользу Белого дома. Оппоненты республиканцев оказались в ловушке — изменить ранее выбранную риторику и развернуться в прямо противоположную сторону уже нельзя. Именно поэтому, с высокой вероятностью, демократы прибегнут к старому методу — постараются просто запугать американских избирателей.

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