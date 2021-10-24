Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 октября 10:42
10:40
Политика
Обозреватели CNN заявили о созданной Западом «самой опасной версии» президента России
10:37
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту смертельного пожара в Истре
10:33
Армия
В России отмечают День подразделений специального назначения ВС РФ
10:30
Армия
Медики ЮВО начали ревакцинацию членов семей военнослужащих от коронавируса
10:30
Общество
Молельную комнату открыли в исправительной колонии в Прикамье
10:29
Происшествия
Продуктовый вор отстреливался от охранника в петербургском магазине
10:29
Экономика
США хотят заработать на энергетическом кризисе в Китае
10:28
Политика
Наблюдатели от СНГ констатировали отсутствие нарушений на президентских выборах в Узбекистане
10:26
Происшествия
Автомобиль провалился в яму на дороге в Нижнем Новгороде
10:24
Шоу-бизнес
Киркоров последовал примеру Пугачевой и приставил к дочери охранников
Все новости

Тяжелая ракета-носитель Ariane-5 вывела на орбиту французский военный спутник

  /   Обновлено: 24 октября 2021 09:49
Технологии
Тяжелая ракета-носитель Ariane-5 вывела на орбиту французский военный спутник
arianespace.com  /  Пресс-служба компании Arianespace

Париж, 24 октября. Тяжелая ракета-носитель Ariane-5 успешно вывела на орбиту два космических аппарата. Ракета стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

На борту ракеты находился французский военный спутник SYRACUSE-4A, а также коммерческий спутник связи SES-17, разработанный франко-итальянской аэрокосмической компанией Thales Alenia Space. Первый из спутников отделился от носителя через 30 минут после запуска, второй — еще через 10 минут.

Военный спутник SYRACUSE-4A весом более 3,8 тонны выведен на орбиту в интересах минобороны Франции. Аппарат предназначен для обеспечения цифровой связи между командными пунктами во Франции и отдаленными группировками войск.

Напомним, 21 октября Южная Корея впервые запустила в космос собственную ракету-носитель «Нури». Космический корабль должен был вывести на орбиту макет полезной нагрузки. Ракета достигла отметки в 700 километров над уровнем земной поверхности, однако главная цель миссии не была достигнута.

Вернуться назад

Все новости / Технологии / Тяжелая ракета-носитель Ariane-5 вывела на орбиту французский военный спутник
ракета спутники ariane-5 syracuse-4a ses-17
Комментировать