Тяжелая ракета-носитель Ariane-5 вывела на орбиту французский военный спутник

Париж, 24 октября. Тяжелая ракета-носитель Ariane-5 успешно вывела на орбиту два космических аппарата. Ракета стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.

На борту ракеты находился французский военный спутник SYRACUSE-4A, а также коммерческий спутник связи SES-17, разработанный франко-итальянской аэрокосмической компанией Thales Alenia Space. Первый из спутников отделился от носителя через 30 минут после запуска, второй — еще через 10 минут.

Военный спутник SYRACUSE-4A весом более 3,8 тонны выведен на орбиту в интересах минобороны Франции. Аппарат предназначен для обеспечения цифровой связи между командными пунктами во Франции и отдаленными группировками войск.

Напомним, 21 октября Южная Корея впервые запустила в космос собственную ракету-носитель «Нури». Космический корабль должен был вывести на орбиту макет полезной нагрузки. Ракета достигла отметки в 700 километров над уровнем земной поверхности, однако главная цель миссии не была достигнута.