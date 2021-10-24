Выход процессоров Alder Lake может увеличить долю Intel на рынке

Вашингтон, 24 октября. Выпуск на рынок процессоров нового поколения Alder Lake поспособствует увеличению доли Intel на рынке. К такому выводу пришел гендиректор американской компании Патрик Гелсингер.

Руководство производителя компьютерных компонентов анонсировало скорый дебют новых чипов на квартальном отчетном мероприятии. В ходе обсуждения стратегии IDM 2.0, подразумевающей активные инвестиции в расширение производственных мощностей и освоение передовой литографии, глава Intel отметил, что компания опережает график в этом направлении, сообщает Seeking Alpha. По мнению Гелсингера, эти инвестиции начнут окупаться раньше, чем предполагает производитель.

Гендиректор добавил, что выход процессоров Alder Lake подтолкнет Intel к увеличению доли на рынке. Гелсингер называет новые чипы потенциальными лидерами в своей ценовой категории. Компания намеревается освоить пять новых технических процессов в ближайшие годы и рассчитывает обойти конкурентов в литографических технологиях к 2025 году.

Ранее пользователь Reddit рассказал, что смог приобрести процессор Intel Core i9-12900K из линейки Alder Lake за неделю до официального анонса. Он купил два экземпляра у одного из немецких ритейлеров.