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Выход процессоров Alder Lake может увеличить долю Intel на рынке

  /   Обновлено: 24 октября 2021 09:46
Технологии
Выход процессоров Alder Lake может увеличить долю Intel на рынке
wikipedia.org  /  Sixflashphoto / CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 24 октября. Выпуск на рынок процессоров нового поколения Alder Lake поспособствует увеличению доли Intel на рынке. К такому выводу пришел гендиректор американской компании Патрик Гелсингер.

Руководство производителя компьютерных компонентов анонсировало скорый дебют новых чипов на квартальном отчетном мероприятии. В ходе обсуждения стратегии IDM 2.0, подразумевающей активные инвестиции в расширение производственных мощностей и освоение передовой литографии, глава Intel отметил, что компания опережает график в этом направлении, сообщает Seeking Alpha. По мнению Гелсингера, эти инвестиции начнут окупаться раньше, чем предполагает производитель.

Гендиректор добавил, что выход процессоров Alder Lake подтолкнет Intel к увеличению доли на рынке. Гелсингер называет новые чипы потенциальными лидерами в своей ценовой категории. Компания намеревается освоить пять новых технических процессов в ближайшие годы и рассчитывает обойти конкурентов в литографических технологиях к 2025 году.

Ранее пользователь Reddit рассказал, что смог приобрести процессор Intel Core i9-12900K из линейки Alder Lake за неделю до официального анонса. Он купил два экземпляра у одного из немецких ритейлеров.

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