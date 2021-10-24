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Правительство РФ не поддержало проект о наказании за невыполнение предвыборных обещаний
Политика
Правительство РФ не поддержало проект о наказании за невыполнение предвыборных обещаний
wikipedia.org  /  NVO / CC BY-SA 3.0

Москва, 24 октября. Российское правительство не поддержало законопроект о введении уголовного наказания за невыполнение предвыборных обещаний лицами, занявшими выборные должности. Соответствующий документ обнародован в думской электронной базе данных.

Президент России Владимир Путин после выборов обратился к депутатам Госдумы нового созыва. Глава государства призвал политиков выполнить обещания народу, а также обсуждать ключевые вопросы с регионами, гражданским обществом и взаимодействовать с кабинетом министров, передает ИА «Север-Пресс».

Однако члены правительства не поддержали законопроект депутата Олега Нилова, который предусматривает введение ответственности за невыполнение предвыборных обещаний.

Правительство РФ не поддержало проект о наказании за невыполнение предвыборных обещаний
duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

«Правительство Российской Федерации законопроект не поддерживает», — сказано в отзыве кабинета министров.

Уточняется, что указанные в законопроекте неконкретизированные оценочные формулировки, в частности «непринятие всех зависящих [от депутата] мер», могут привести к произвольному правоприменению.

Как стало известно ранее, думский комитет по труду поддержал законопроект об увеличении МРОТ. Ожидается, что в следующем году он вырастет на 825 рублей.

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кабмин госдума правительство закон
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