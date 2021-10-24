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Госдеп отреагировал на действия Турции в отношении послов десяти государств

  /   Обновлено: 24 октября 2021 09:56
Политика
Госдеп отреагировал на действия Турции в отношении послов десяти государств
state.gov  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 24 октября. Госдеп США ждет объяснений от Турции в связи с ее намерением выслать послов десяти государств, включая американского дипломата, сообщил официальный представитель ведомства.

По его словам, Вашингтон ознакомился с сообщениями Анкары по поводу высылки послов других стран.

«Мы ознакомились с этими сообщениями и добиваемся ясности от министерства иностранных дел Турции», — сообщил собеседник РИА Новости.

Дипломатические представительства США, Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии и Швеции до этого призвали власти Турции освободить правозащитника Османа Кавалу.

Позже стало известно, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган распорядился объявить персонами нон грата и выслать из страны послов десяти государств, включая США.

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