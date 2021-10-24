Житель Омска спас застрявшего в окне кота

Омск, 24 октября. Домашний кот из Омска оказался в непростой ситуации. Оставшись один, четверолапый решил подышать свежим воздухом и просунул голову в окно, которое находилось в режиме проветривания, но застрял. На помощь ему пришли неравнодушные прохожие.

На протяжении длительного времени кот истошно кричал. Прохожие услышали его вовремя: силы питомца уже были на исходе, а голос охрип.

Пока «спасатели» придумывали план, молодой человек забрался на окно и подтянул животное за шкуру. Кот моментально спрыгнул на пол квартиры и ушел.

В подмосковном Ступине неизвестные расстреляли алабая. В предсмертном состоянии его обнаружили в СНТ «Утренние зори». Местные жители, которые занимаются лечением животного, пообщались с телеканалом «360» и рассказали о спасении пса.