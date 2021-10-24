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Ученые Массачусетской больницы заметили эффект от лечения рака иммунотерапией
Общество
Ученые Массачусетской больницы заметили эффект от лечения рака иммунотерапией
pixabay.com

Бостон, 24 октября. Сотрудники Массачусетской больницы общего профиля выяснили, что иммунотерапия положительно сказывается на пациентах с лептоменингеальным карциноматозом, который метастазирует в ткани мозга. Ученые уже провели два клинических испытания фазы II.

Специалисты заявили, что примерно у 5-7% онкобольных лептоменингеальный карциноматоз развивается практически сразу после появления злокачественных новообразований. Существующие способы лечения редко приводят к положительной динамике. Ученые начали использовать ингибиторы иммунных контрольных точек и заметил, что терапия может помочь улучшить состояние больного.

Исследователи внимательно изучили иммунные и раковые клетки спинномозговой жидкости пациентов как до клинических испытаний, так и после них. Во втором случае они обнаружили, что количество определенных иммунных клеток, которые убивают болезнь, в организме было больше именно после иммунотерапии, пишет журнал Nature Communications.

Врач-онкоиммунолог Даниил Щепеляев перечислил виды рака, которым больше всего подвержены женщины и мужчины. В группу риска чаще всего попадают люди старше 45 лет.

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рак онкология иммунотерапия метостазы
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