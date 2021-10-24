Ученые Массачусетской больницы заметили эффект от лечения рака иммунотерапией

Бостон, 24 октября. Сотрудники Массачусетской больницы общего профиля выяснили, что иммунотерапия положительно сказывается на пациентах с лептоменингеальным карциноматозом, который метастазирует в ткани мозга. Ученые уже провели два клинических испытания фазы II.

Специалисты заявили, что примерно у 5-7% онкобольных лептоменингеальный карциноматоз развивается практически сразу после появления злокачественных новообразований. Существующие способы лечения редко приводят к положительной динамике. Ученые начали использовать ингибиторы иммунных контрольных точек и заметил, что терапия может помочь улучшить состояние больного.

Исследователи внимательно изучили иммунные и раковые клетки спинномозговой жидкости пациентов как до клинических испытаний, так и после них. Во втором случае они обнаружили, что количество определенных иммунных клеток, которые убивают болезнь, в организме было больше именно после иммунотерапии, пишет журнал Nature Communications.

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