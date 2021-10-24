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Небензя отметил роль Устава ООН в предотвращении глобальных войн
Политика
Небензя отметил роль Устава ООН в предотвращении глобальных войн
wikipedia.org  /  The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation / CC BY 4.0

Вашингтон, 24 октября. Только при соблюдении Устава ООН человечество может предотвращать глобальные войны и продвигаться к построению благополучного мира. Об этом заявил постоянный представитель России при международной организации.

По словам дипломата, мировому сообществу необходимо встать на защиту Организации Объединенных Наций. Россия подтверждает приверженность центральной роли ООН в международных делах, подчеркнул он.

«Отцы-основатели ООН заложили в ее Устав фундаментальные цели и принципы межгосударственного взаимодействия», — сказал Небензя.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался об отсутствии перспектив у нынешней структуры организации. Мусульманские страны не имеют достаточных прав в ООН, отметил глава государства.

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