Небензя отметил роль Устава ООН в предотвращении глобальных войн

Вашингтон, 24 октября. Только при соблюдении Устава ООН человечество может предотвращать глобальные войны и продвигаться к построению благополучного мира. Об этом заявил постоянный представитель России при международной организации.

По словам дипломата, мировому сообществу необходимо встать на защиту Организации Объединенных Наций. Россия подтверждает приверженность центральной роли ООН в международных делах, подчеркнул он.

«Отцы-основатели ООН заложили в ее Устав фундаментальные цели и принципы межгосударственного взаимодействия», — сказал Небензя.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался об отсутствии перспектив у нынешней структуры организации. Мусульманские страны не имеют достаточных прав в ООН, отметил глава государства.