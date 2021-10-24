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Челябинск возглавил рейтинг городов-миллионников с самыми доступными квартирами

  /   Обновлено: 24 октября 2021 09:30
Экономика
Челябинск возглавил рейтинг городов-миллионников с самыми доступными квартирами
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 24 октября. Новостройки в России продолжают дорожать. Эксперты «Авито.Недвижимости» связывают эту тенденцию с ростом цен на стройматериалы и увеличением затрат девелоперов на рабочую силу. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказал руководитель направлений первичной и загородной недвижимости организации Дмитрий Алексеев.

По итогам сентября более всего увеличилась стоимость квартир на первичном рынке Омска — в 1,6 раза по отношению к 2020 году. Также заметный рост наблюдается в Ростове-на-Дону — 40% с начала года. Омск, кроме того, является лидером подорожания жилья на вторичном рынке. По сравнению с прошлым годом цены здесь повысились на 42%, а относительно января 2021 года — на 18%.

Менее всего цены на недвижимость среди городов-миллионников изменились в Челябинске. Стоимость квадратного метра в новой квартире здесь составляет порядка 58 499 рублей, а на вторичном рынке — 46 159 рублей. Это сравнительно низкие показатели по сравнению с другими крупными городами, отметил Алексеев.

Лидерами среди регионов по выдаче ипотеки стали Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург. При этом две столицы лидируют по падению спроса на жилищное кредитование.

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин ранее заявил, что льготная ипотека теперь будет распространяться как на покупку жилья в многоквартирных новостройках, так и на строительство частных домов. Ставка не выше 7 % годовых сохранится до 1 июля 2022 года, сообщает «ФедералПресс».

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