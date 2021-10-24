Зрители обнаружили пасхалку в первой серии «Игры в кальмара»

Москва, 24 октября. Поклонники прославившегося по всему миру проекта Netflix «Игра в кальмара» нашли скрытое послание в первой серии. Зрители обнаружили пасхалку, которая намекает на один из сюжетных поворотов южнокорейского сериала.

Поклонники обратили внимание на поведение старика Иль-нама, обозначенного первым номером, во время игры в «Красный свет, зеленый свет» (или «Тише едешь — дальше будешь» в другом переводе), пишет Independent. Во время бега мужчина не выглядит испуганным, хотя знает, что может погибнуть, если пошевелится в момент, когда все должны замереть.

Как отметили зрители, в один из этапов Иль-нам действительно двигается, но робот не стреляет в него. По мнению поклонников сериала, это пасхалка, которая говорит о том, что игра оберегает старика.

Лишь в конце сезона зрителям раскрывают всю правду об Иль-наме. Хотя в шестом эпизоде показывают его смерть, в итоге он оказывается жив. Кроме того, старик признается главному герою Ги-хуну, что это именно он основал игру. Зрители полагают, что пасхалка из первого эпизода намекает на заботу игры о своем создателе.

Ранее шведские журналисты поделились малоизвестными фактами об «Игре в кальмара». Например, они рассказали, что изначально создатели планировали снять не сериал, полнометражный фильм.