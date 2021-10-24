Теледоктор Мясников назвал самые важные для иммунитета витамины

Москва, 24 октября. Врач и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия-1» рассказал о витаминах, которые играют важную роль в формировании иммунитета.

Осень — это традиционно сезон инфекций, на иммунную систему ложится повышенная нагрузка. Мясников считает, что важны абсолютно все витамины и нужно обеспечить поступление в организм каждой группы.

«Все. Абсолютно все. Что такое витамин? Витамин — это биологически активное вещество, без которого человек не проживет ни одного дня», — пояснил теледоктор.

Мясников уверен, что отсутствие одного из витаминов означает смерть. Витамины группы В, Д, А, С, фолиевая кислота имеют большое значение при формировании иммунитета. Больше всего их в зеленых овощах, листовой зелени, рыбе, мясе и бобовых.

Несмотря на пользу картофеля, этот овощ может стать причиной серьезного отравления. Речь идет о позеленевших корнеплодах, врач предупредил, что их нельзя употреблять в пищу.