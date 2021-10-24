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SVT: спецназ ВС США проводит учения на шведском острове Готланд в Балтийском море
Армия
SVT: спецназ ВС США проводит учения на шведском острове Готланд в Балтийском море
idf.il  /  תנאי שימוש

Стокгольм, 24 октября. Подразделение специального назначения Вооруженных сил США проводит учения на шведском острове Готланд, который расположен в Балтийском море. Об этом сообщает телеканал SVT.

Американский военно-транспортный самолет с военнослужащими ВС США приземлился на грунтовую дорогу неподалеку от столицы острова Висбю. Начальник оперативного отдела Вооруженных сил Швеции Микаэл Клаэссон, заверил журналистов, что Стокгольм способен самостоятельно обеспечить безопасность страны и не зависит от США в этом вопросе.

«У нас очень хорошая способность решать собственные проблемы с безопасностью», — сказал он.

При этом командующий спецназом ВС США в Европе Дэвид Тейбор заявил, что маневры на острове Готланд позволят американским военным больше узнать о шведских коллегах.

«Мы многое узнаем о наших общих способностях, вместе мы сильнее», — заявил он.

Стоит отметить, что 23 октября на территории Литвы у границ с Белоруссией прошли масштабные учения НАТО «Железный волк — 2021 II». В маневрах были задействованы около трех тысяч военнослужащих и порядка тысячи единиц техники, в том числе танки Abrams и Leopard, а также самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000.

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