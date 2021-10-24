Бразильский защитник «Зенита» Сантос готов играть за сборную России

Санкт-Петербург, 24 октября. Игрок «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что готов выступить за сборную России по футболу.

Бразильский футболист петербургского «Зенита» Дуглас Сантос накануне дал большое интервью РИА Новости. В разговоре с журналистами легионер сине-бело-голубых признался, что готов принять гражданство РФ и выступать за российскую национальную команду.

«Если бы у меня был шанс сыграть за сборную России и такое предложение — воспользовался бы им. Многие бразильцы играют за сборные других стран. Даже в Испании и Италии. В Бразилии огромное количество футболистов, далеко не у всех есть возможность выступать за национальную команду», — подчеркнул фланговый защитник «Зенита».

Сантос перешел в петербургский клуб из немецкого «Гамбурга» в 2019 году. В составе «Зенита» 28-летний защитник дважды становился чемпионом России по футболу.

Ранее Андрей Червиченко поделился ожиданиями от игры между «Зенитом» и «Спартаком». Центральный матч 12-го тура РПЛ пройдет в Петербурге 24 октября.