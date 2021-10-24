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Неисправность ремня ГРМ может привести к серьезной поломке двигателя
Общество
Неисправность ремня ГРМ может привести к серьезной поломке двигателя
Правительство Приморского края

Москва, 24 октября. Поломка ремня ГРМ может стать причиной нарушений в работе мотора автомобиля и его выхода из строя. Эксперты перечислили надежные способы, как определить необходимость замены этой детали.

Замену ремня ГРМ необходимо проводить каждые 50-100 тысяч километров. Нужные показатели можно сверять при помощи мануала, передает «Российская газета».

Средний срок службы детали составляет пять лет, однако этот показатель может существенно сократиться если автомобиль будет ездить по бездорожью. Кроме того, на износ запчасти влияет общая аккуратность езды. Подтекание масла или охлаждающей жидкости также уменьшит срок эксплуатации ремня ГРМ.

Недавно глава Федерации автовладельцев РФ Максим Едрышов заявил, что россияне в среднем копят деньги восемь лет, чтобы приобрести новую машину. Меньше всех времени на это уйдет у жителей Магаданской области.

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