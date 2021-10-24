Историограф Долгополов перечислил подвиги выдающейся советской партизанки Троян

Москва, 24 октября. Надежда Троян молодой девушкой участвовала в партизанском движении во время Второй мировой войны, сыграла роль в ликвидации «палача Белоруссии» гауляйтера Кубе и была удостоена за это звезды Героя Советского Союза. В это воскресенье, 24 октября, исполняется сто лет со дня ее рождения.

Троян родилась в 1921 году в семье простых служащих в маленьком городке Дрисса в Витебской области Белоруссии, сейчас это город носит название Верхедвинск. Девушка хорошо знала немецкий язык, имела навыки актерского мастерства и опыт походов в лес. Все это помогло Троян попасть в ряды партизан во время войны, рассказал РИА Новости историограф отечественной разведки, автор книги «Надежда Троян» серии «Жизнь замечательных людей», заместитель главного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов.

Война застала девушку на втором курсе медицинского университета. Полученные знания и навыки очень пригодились Надежде Троян, она была медсестрой и помогала перевязывать раненых. Самой известной операцией, в которой участвовала партизанка, стала ликвидация гауляйтера Белоруссии Вильгельма Кубе. По его приказу всего за два года было уничтожено около 400 тысяч мирных жителей. Троян смогла установить контакт с горничной «палача», которая в итоге и взорвала его в собственной спальне.

После войны Надежда Троян продолжила получать медицинское образование. Долгополов считает, что это является показательным фактом в биографии девушки. Имея за плечами звание Героя, она продолжила стремиться к новым вершинам. Троян с отличием окончила вуз, стала хирургом и начала быстро продвигаться по карьерной лестнице.

ТАСС / Ситников Николай

«На каждом месте она работала прекрасно, но каждое повышение было ею выстрадано, приходилось преодолевать очень много трудностей. Но, наверное, ей всегда помогал, я бы сказал, внутренний огонь, ее потребность отдавать людям свои силы и знания», — считает Долгополов.

Надежда Троян была не только врачом, но и «народным дипломатом». Она стала председателем исполкома Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца СССР, входившего в структуру международного Красного Креста. Эту организацию по масштабам можно сравнить с нынешним МЧС России. Ее члены помогали людям, попавшим в беду, искали пропавших без вести, организовывали сбор донорской крови.

ТАСС / Ситников Николай

«Она умела говорить с англичанами, с американцами. Здесь, я считаю, проявился ее талант народного дипломата, и поэтому Надежду Викторовну сполна можно считать и внешнеполитическим деятелем, очень многое сделавшим там, где, может быть, не всегда работали обычные дипломатические каналы», — пояснил историограф.

Надежда Троян умерла в 2011 году в возрасте 89 лет. У нее остался сын Алексей, который пошел по стопам мамы и стал кардиохирургом.

Российское военно-историческое общество (РВИО) ранее рассекретило архивные документы о Смоленском сражении. Итогом этих боев стал срыв плана Гитлера «Барбаросса».