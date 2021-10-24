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Балкон многоэтажки вспыхнул из-за сварочных работ в Корсакове
Происшествия
Балкон многоэтажки вспыхнул из-за сварочных работ в Корсакове
Пресс-служба Главного управления МЧС России по г. Москве

Корсаков, 24 октября. Квартира в многоэтажке в городе Корсаков (Сахалинская область) загорелась в доме № 45 по улице Советской. Местные жители считают, что причиной возгорания могли стать сварочные работы.

Очевидцы в соцсетях выкладывают видеоролики происшествия. На кадрах видно, как мужчина стоит на балконе этажом ниже и старается потушить возгорание в квартире. Сахалинец пытался потушить пожар, плеская в пламя водой из емкости, однако этого оказалось недостаточно.

Один из местных жителей пояснил, что на балконе третьего этажа рабочие проводили сварочные работы. По всей видимости, искры попали на балкон квартиры выше, в результате чего он и вспыхнул.

На данный момент неизвестно о наличии пострадавших в при инциденте. Официального подтверждения пожара также пока не было.

Тем временем масштабный пожар произошел под Пермью. В результате возгорания в одноэтажном доме погибли три человека.

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