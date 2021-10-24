Владельцы фитнес-клубов в России попросили арендодателей снизить плату на 50%

Москва, 24 октября. Владельцы крупнейших российских фитнес-клубов обратились к арендодателям с просьбой уменьшите плату на 50% до следующего года. Такая информация изложена в открытом письме предприятий.

При этом в регионах, в которых был введен полный локдаун из-за сложной эпидемиологической ситуации, владельцы просят уменьшить плату на 100%. Взамен бизнесмены пообещали попросить глав регионов освободить арендодателей от уплаты налогов.

«Ассоциация операторов фитнес-индустрии и крупнейшие игроки отрасли обращаются ко всему сообществу арендодателей вне зависимости от региона и формы собственности с призывом начать переговоры по снижению аренды для фитнес-объектов на 50% от текущих договоренностей до конца 2021 года, а в регионах, где деятельность фитнес-клубов приостановлена, на 100% на период закрытия», — отмечается в обращении.

Под соглашением стоит подпись главы Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольги Киселевой и более чем 20 владельцев и директоров спортивных предприятий. Отмечается, что в связи с ограничительными мерами, октябрьская прибыль фитнес-клубов упадет в половину.

Недавно спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что причин для введения локдауна федерального уровня нет. Парламентарий отметила, что выходные дни с 30 октября не должны использоваться россиянами как отпуск.