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Немецкий публицист Шультесс указал на непостоянство антироссийской партии «Зеленые»

  /   Обновлено: 24 октября 2021 09:04
Политика
Немецкий публицист Шультесс указал на непостоянство антироссийской партии «Зеленые»
ИА «Политика Сегодня»  /  Ягудаев Владимир

Берлин, 24 октября. Фракция немецкого бундестага «Зеленые» в течение последних 30 лет выступала как партия с монополией на общественную мораль. Это не мешало ей быть самым антироссийским политическим объединением в стране.

Публицист из Германии Феликс Шультесс отметил положение «Зеленых» в ходе интервью изданию Украина.ру. По его словам, центристские партии списывали с них положение своей программы, поэтому «Зеленые» очень сильно «выпрямили спину».

«Так что зеленые, которые хотят выглядеть, как говорят в России, "облико морале", вопреки здравому смыслу могут поломать любую повестку. Я даже не знаю, как это получилось, но, начиная со времен Йошки Фишера, они поменяли свою оценку НАТО. Теперь получается, что они против всего русского», — заявил Шультесс.

Эксперт выразил уверенность, что «Зеленые» будут во что бы то ни стало блокировать любые предложения по улучшению отношений с российской стороной. Причем антироссийскую риторику партия будет продвигать сильнее, чем раньше, сказал публицист.

Это уже не первый комментарий немецких политических экспертов, которые заметили субъективное отношение «Зеленых» к России. Ранее журналист Александр Рар отмечал, что партия является самой проамериканской в бундестаге.

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Все новости / Политика / Немецкий публицист Шультесс указал на непостоянство антироссийской партии «Зеленые»
бундестаг зеленые антироссийская риторика россия и германия феликс шультесс
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