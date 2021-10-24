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Оружейный историк Попенкер рассказал о тонкостях револьвера со съемок фильма с Болдуином

  /   Обновлено: 24 октября 2021 09:03
Общество
Оружейный историк Попенкер рассказал о тонкостях револьвера со съемок фильма с Болдуином
ИА Политика Сегодня  /  Ягудаев Владимир

Вашингтон, 24 октября. Реквизитный револьвер, из которого актер Алек Болдуин на съемках случайно застрелил оператора, сложный в обращении и мощный. Об этом заявил оружейный историк Максим Попенкер.

Оружием, из которого Болдуин выстрелил в оператора Галину Хатчинс, был шестизарядный капсюльный револьвер 44-го калибра Colt Dragoon. Его разработал лично полковник Сэмюэль Кольт для драгунских подразделений Соединенных Штатов.

«Для заряжения в камору барабана заряжается порох, кладется пыж, сверху зажимается пуля. Потом сзади надевается капсюль. После этого можно стрелять. Шесть выстрелов — и снова длительная процедура заряжания», — рассказал историк.

Эксперт полагает, что в револьвер зарядили порох и пыж. Когда Болдуин нажал на спусковой крюк, из оружия могло что-то отлететь, и это послужило причиной смерти оператора Хатчинс.

Трагическое происшествие случилось при съемках фильма «Ржавчина». Снимая одну из сцен, актеру Алеку Болдуину нужно было выстрелить из револьвера, который по неустановленным причинам оказался неисправен. В результате инцидента погибла оператор Хатчинс и получил ранения режиссера Джоэл Соус.

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болдуин colt dragoon хотчинс
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