Транспортный локдаун начался на Украине: плати за тест или оставайся

На Украине начался транспортный локдаун: теперь перевозки между областями разрешены только с сертификатом о вакцинации или отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19. Нарушителям грозят солидные штрафы, а водители пока не решаются игнорировать карантинные правила, несмотря на ярость пассажиров. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Украина погружается в омут очередной волны пандемии коронавируса — в последние дни количество новых зараженных уверенно превышает 23 тыс. человек в сутки. Но даже на этом фоне украинские власти не собираются вводить общенациональный локдаун: правительственные эксперты констатируют, что экономически страна себе этого позволить не может. В бюджете и так зияет огромная дыра, даже двухнедельный простой экономики может увеличить ее до катастрофических размеров. Поэтому Банковая пытается использовать полумеры, чтобы хоть как-то сбить рост заболеваемости.

Так, с 21 октября кабмин Украины ввел новые правила перевозок между регионами: отправиться в другую область страны теперь можно только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста или теста на антиген, а также сертификата о вакцинации — одной дозой для «желтой» зоны, двумя — для «красной». Сегодня в «красной» зоне карантина находятся Херсонская, Одесская, Запорожская, Днепропетровская и Донецкая области. По прогнозам МОЗ Украины, с 25 октября в этот список могут войти еще 3-4 региона.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

За выполнением правил карантина в первую очередь призваны следить проводники в поездах и водители в автобусах, они же могут отказывать гражданам в проезде. А контролируют этот процесс рейдовые группы сотрудников Национальной полиции. Проверки проходят как на вокзалах, так и на постах между областями. Если проверяющие обнаруживают нарушения, то это грозит наказанием для перевозчиков: штраф от 17 до 34 тыс. гривен для физлиц, до 54 тыс. гривен — для юридических лиц. Корреспондент ФАН решил своими глазами увидеть, как соблюдаются карантинные правила проезда на вокзалах Киева, и отправился на Вокзальную площадь.

Субботним утром на Центральном вокзале Киева было спокойно и малолюдно. Похоже, транспортный локдаун отпугнул значительную часть киевлян, которые обычно в это время массово спешат на дачи или шашлычные выезды. На вокзале звучали объявления по громкоговорителю о том, что прямо на вокзале можно не только сдать тест на коронавирус, но и вакцинироваться. Также сообщалось, что без документов проезд запрещен.

При входе на вокзал всем пришедшим измеряли температуру. Увы, эта важная процедура в украинских реалиях превратилась в формальность: на градуснике у проверяющей неизменно значилось 35,5°C, а полицейские при входе игнорировали ношение масок на подбородках. Кое-где по углам парами стояли мужчины в камуфляже: это националисты из «Муниципальной стражи» страховали полицейских, которых на вокзале было почти два десятка, как во время облавы.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Левый от входа, а также дальний правый угол в фойе вокзала были огорожены ширмами с брендом крупной киевской медлаборатории: тут проводят экспресс-тесты на антиген. Цена вопроса — 350 гривен (1000 руб.), ждать результата нужно от 15 минут до получаса. К мобильным лабораториям регулярно подходили пассажиры, заполняли анкеты и проходили за ширмы.

На вопрос, стали бы они сдавать тест, если бы можно было без него проехать в поезде, все пассажиры отвечали: «Да ни за что!».

«Мы на двоих с женой сейчас заплатили 700 гривен, это какой-то беспредел! Да мы бы на эти 700 гривен прекрасно провели два выходных за городом! Но что поделать, без этих бумажек теперь не сажают на поезд», — рассказал киевлянин Антон.

Удалось также перекинуться парой слов с работницей вокзала, которая разъясняла процедуру пассажирам.

«В первые дни локдауна многие просто не знали, как изменились правила перевозок. Скандалили, не хотели делать тест за деньги. Обвиняли во всем «Укрзализныцю», мэра Кличко и т. д. Но сейчас почти никто не возмущается, все покорно идут делать тест. Или возвращаются обратно в город», — сообщила работница вокзала Настасья.

«Мы стараемся подчиняться законам, которые устанавливает государство. Жаль только, что тесты на ковид стоят так дорого, ведь лишние 350 гривен сегодня есть далеко не у каждого. Выходит, частные лаборатории стригут деньги с граждан, а государство этому способствует», — сообщила ФАН киевлянка Валентина.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Здесь же, в глубине вокзала, находится пункт вакцинации от COVID-19, однако наплыва желающих сделать прививку не наблюдалось. Перед белой дверью топталось всего пару человек. Один из них, представившийся Богданом, рассказал, что решил привиться, чтобы сэкономить на экспресс-тесте, ведь прививку делают бесплатно.

«Колят либо Moderna, либо Covishield. Сразу после этого дают сертификат — и можно ехать куда душа пожелает», — сообщил он.

Правда, эти слова правдивы лишь отчасти: с одной прививкой нельзя ехать в регионы «красной» зоны. Чтобы попасть туда, нужны две дозы вакцины.

Автовокзал сотрясают скандалы

На междугородней автостанции, известной в Киеве под названием «Яма», несколько иная ситуация. На входе двое мужчин громко возмущались «правительством, которое заставляет людей платить за воздух», а водитель зазывал прохожих отправиться с ним в Сумы на маршрутке без ПЦР-тестов.

Водители официальных рейсовых маршруток и автобусов, наоборот, никого в рейс без тестов или сертификата не берут — даже за доплату. По станции ходили слухи, что на выезде из Киева дежурит полиция, которая выписывает штрафы за невакцинированных пассажиров.

«Это не слухи, моего напарника вчера на Бориспольском шоссе остановили, нашли в салоне двух пассажиров без справок, выписали ему 17 тыс. гривен штрафа, — нехотя сообщил водитель Сергей. — Поэтому я вас без справки никуда не повезу. Сдайте тест, тогда поедем».

Большинство пассажиров автостанции предпочитали именно этот путь. Впрочем, здесь эта процедура стоила дороже: 550 гривен (1,5 тысячи рублей). А тем, кто хочет быстро сдать ПЦР-тест, придется раскошелиться на 750 гривен (2100 рублей). Это значительные суммы для среднего украинца, всерьез бьющие по его карману.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Возле автобуса в Винницу женщина пыталась отправиться в путь без теста, чем вызвала возмущение и водителя, и окружающих пассажиров.

«Я не хочу из-за вас платить штраф и лишаться лицензии!» — объяснял ей водитель.

Женщина призывала окружающих «отстаивать свои права и не гробить здоровье прививками и тестами».

Разрешение конфликтов, как и контроль за новыми ограничениями, на автостанции отдано на откуп самим пассажирам и водителям. В отличие от ж/д вокзала, полицейских здесь не было. Автостанция выглядела как образцово-показательный объект с точки зрения карантинных мероприятий. Тот факт, что она была полупустой, объяснялся нежеланием многих киевлян и приезжих платить лишние деньги за тесты.

Часть автобусов и маршруток отправлялись с «нелегальной» станции, расположенной буквально по соседству с «Ямой». Там не было ни проверяющих, ни полицейских, а пассажиры и водители, видимо, верили друг другу на слово. Как сообщил один из законопослушных водителей, такие нелегальные поездки — чистой воды авантюра.

«Скорее всего, в пути такой автобус остановит для проверки патрульная полиция. Ответственность за перевозку без карантинных документов понесет либо сам водитель, либо его наниматель. Но ходят слухи, что вскоре введут крупные штрафы и для пассажиров», — сообщил собеседник ФАН Николай.

В целом, большинство украинцев в разгар пандемии все еще пренебрегают элементарными мерами безопасности. Многие ходят по городу и ездят в транспорте без масок, у них нет с собой ни перчаток, ни антисептиков. Демонстрации «антиваксеров» собирают здесь сотни участников, а в кафе и на остановках обсуждают «теории заговора» относительно вакцинации.

Таким образом, эпидемия коронавируса до сих пор ничему не научила рядовых украинцев. Поэтому единственный шанс спасти ситуацию, который остается у властей Украины, — это ужесточить карантинные меры и повысить штрафы, силой вынуждая граждан вакцинироваться.