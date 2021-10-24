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Тюнинг без согласования с ГИБДД может обернуться штрафом для автовладельца

  /   Обновлено: 24 октября 2021 09:01
Общество
Тюнинг без согласования с ГИБДД может обернуться штрафом для автовладельца
vk.com  /  Дорожный инспектор.

Москва, 24 октября. Новые правила регистрации тюнинга начали действовать в России. Для получения разрешения автовладельцу придется доказать безопасность будущего апгрейда.

Признать безопасность тюнинга должна специальная лаборатория. В случае одобрения она дает разрешение, с котором можно идти в ГИБДД. После завершения работ владельцу машины вновь предстоит поход в лабораторию, а также прохождение ТО и вторичное обращение в ГАИ. В конечном итоге инспектор должен осмотреть автомобиль и дать документ о подтверждении законности тюнинга.

Без получения соответствующего разрешения запрещено оснащать машину аэродинамическими обвесами, сабвуферами и другими инородными звуковыми системами. Под запрет попадают колеса нестандартного размера и дополнительный силовой бампер.

Установка сцепного устройства и вещевых боксов на крышку не считаются тюнингом. В таком случае аксессуарам достаточно быть сертифицированными и вписанными в техническую документацию на автомобиль.

Эксплуатация машины с незаконным тюнингом карается штрафом в размере 500 рублей. При повторном задержании водителя может ждать штраф в 5 тысяч рублей и лишение удостоверения на один–три месяца. Если нарушение не будет исправлено за десять дней, то автомобиль могут снять с учета и отобрать у владельца СТС.

Сотрудники столичного ГИБДД ранее составили портрет типичного нарушителя ПДД. Таковым оказался мужчина со среднем стажем вождения десять лет.

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ГИБДД авто тюнинг
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