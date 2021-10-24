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Полиция Красноярска нашла одну из двух пропавших девочек-подростков
Происшествия
Полиция Красноярска нашла одну из двух пропавших девочек-подростков
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Красноярск, 24 октября. Сотрудники правоохранительных органов Красноярска нашли 16-летнюю девушку, которая ранее числилась в пропавших без вести. Об этом рассказали в краевом главке МВД.

Ранее региональное управление МВД объявило в розыск двух девочек-подростков, которые исчезли с разницей в день. Одной из школьниц 13 лет, второй 16 лет.

«16-летняя нашлась», — сообщили в главке МВД.

Полиция добавила, что девушка не получила никаких травм и увечий. Отмечается, что она перестала выходить на связь с близкими после того, как поехала домой после кинотеатра на такси.

Правоохранители продолжают поиски 13-летней пропавшей девочки и объявили ее в розыск. Школьница вышла из дома в Ленинском районе в субботу и бесследно исчезла.

Ранее следствие установило личность убитой и расчлененной в Орске женщины. Ею оказалась 39-летняя местная жительница. Правоохранители проводят следственные мероприятия в отношении главного подозреваемого, который уже сознался в преступлении.

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