Поклонники Емельяненко восхитились победой кумира на турнире Bellator в Москве

Москва, 24 октября. Фанатов смешанных единоборств вечером 23 октября ждало приятное событие — возвращение на ринг российского бойца, кумира миллионов — Федора Емельяненко.

Поединок против американца Тимоти Джонсона стал главным событием турнира Bellator 269, который прошел в Москве. Однако бой вечера оказался весьма коротким. Благодаря точной серии ударов, Последний Император отправил оппонента в нокаут уже на второй минуте первого раунда. Такую уверенную победу отметили поклонники российского бойца.

«Красавчик! Просто уничтожил», — написал один из фанатов.

«Такой простой и скромный. Будто ничего и не произошло», — заявил другой комментатор.

«В свои годы Федор остается взрывным и сильным. Бесспорно величайший», — констатировал еще один пользователь Сети.

Победой Емельяненко восхитился даже бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов. Он остался приятно удивлен резкостью и скоростью 45-летнего спортсмена.