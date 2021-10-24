Программу для фиксации фактов курения в неположенных местах создадут в России

Москва, 24 октября. Система, способная распознавать и фиксировать людей, курящих сигареты и вейпы в запрещенных для этого местах, будет создана в России. Об этом сообщили в Платформе НТИ.

Новое ПО внедрят в уже существующую систему видеоаналитики. В режиме реального времени она будет фиксировать деятельность людей, регистрируя нарушение ими закона о курении в общественных местах.

«Система будет определять сам факт курения (сигарет, вейпов) на запрещенных территориях и отправлять информацию ответственным за безопасность. Программное решение позволит своевременно реагировать на факты курения в неположенных местах, исключив в том числе возникновение пожара и взрывоопасных ситуаций», — сообщили в организации.

Отмечается, что данная разработка поможет владельцам крупных предприятий выявлять недобросовестных работников. Кроме того, уменьшатся факты курения в парках, на вокзалах и других неположенных для этого местах.

К созданию системы привлекут студентов российских вузов, принимающих участие в проектно-образовательных интенсивах Университета НТИ «20.35». Их задачей будет написание самого алгоритма отслеживания.

Вредная привычка затрагивает людей всех возрастов, однако особо губительна она для учащихся младших и средних классов. Экс-депутат Елена Бабич оценила предложение о регулярных проверках школьников на курение.