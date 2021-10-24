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Политика
Депутат Рады Волошин сравнил возможное размещение ракет США на Украине с Карибским кризисом
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Депутат Рады Волошин сравнил возможное размещение ракет США на Украине с Карибским кризисом
Политика
Депутат Рады Волошин сравнил возможное размещение ракет США на Украине с Карибским кризисом
wikipedia.org  /  Central Intelligence Agency / Общественное достояние

Киев, 24 октября. Возможное размещение американских ракет на границе Украины и России схоже с Карибским кризисом 1962 года, когда СССР отправил свои средства вооружения на Кубу. Таким мнением поделился депутат Верховной рады Олег Волошин.

Во время кризиса на Карибах Соединенные Штаты не смогли смириться с тем, что их города могут быть обстреляны ракетами, а СССР тогда в ультимативной форме выдвинул свои требования. Волошин считает, что подобная ситуация может повториться.

«В нынешних реалиях никто в Кремле не станет ждать, пока подлетное время американских ракет, нацеленных на Москву, сократится до семи минут… Военная теория учит, что в таких обстоятельствах проще нанести превентивный удар и отодвинуть границу для создания стратегической глубины», — объяснил Волошин.

Вследствие этого депутат полагает, что Белый дом попробует выдвинуть свой ультиматум. Например, потребует разорвать военные отношения с Китаем. Однако это вряд ли произойдет, так как Россия не имеет агрессивных намерений в отношении других государств, о чем неоднократно заявляла.

Ранее министр иностранных дел Украины выразил уверенность, что страна в скором времени станет членом Европейского союза и НАТО. По мнению главы МИД, вступление в эти организации поможет государству укрепить демократию. При этом западные государства не спешат помогать Киеву в этом направлении, как и во многих других.

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украина сша китай волошин
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