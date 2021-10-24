Несостоявшийся памятник архитектуры сравняли с землей в Омске

Омск, 24 октября. Здание на территории бывшего судоремонтного завода хотели признать памятником архитектуры. Однако до своего статуса дом так и не дожил, поскольку его снесли.

Старое здание располагалось недалеко от места застройки жилого микрорайона «Изумрудный берег». Когда-то оно было частью судостроительного производства.

За несколько дней до инцидента совет при министерстве культуры обсуждал дальнейшую судьбу объекта. Краеведы предложили внести его в список архитектурных памятников, и ведомство поддержало эту идею. Однако сейчас от здания остались лишь кирпичи и фрагмент стены.

Демонтированный объект считался очень редким, поскольку отображал переходный стиль от сталинского ампира к функционализму 1960-х годов. До сих пор остается неизвестным, кто и зачем снес это здание.

Исторические памятники китайского города Лангчжун были повреждены в результате сильного наводнения. Причиной стихии стал первый за 40 лет масштабный разлив реки Цзялин.