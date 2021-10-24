Психолог Ениколопов связал агрессию школьников с частыми конфликтами в семье

Москва, 24 октября. Подростковая агрессия в последние годы стала особенно распространена в школах. Кандидат психологических наук, руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов предположил причины подобного поведения среди учеников.

По мнению специалиста, агрессия может быть следствием частых конфликтов в семье. В этом случае у ребенка формируется неправильная модель поведения, а контроль своих негативных эмоций исчезает, передает «Коммерсант».

«Люди в основном не обращают внимания на то, как они себя ведут в присутствии детей, не задумываются о своей агрессивности, не пытаются ее избежать», — добавил эксперт.

Кроме того, отметил психолог, влияют и невысокие зарплаты педагогов. У учителей нет возможности и мотивации быть образцом для подражания у своих учеников. Это оказывает негативное влияние на цели и идеалы подростков.

Ениколопов добавил, что сейчас школа для большинства учащихся не имеет того смысла, который вкладывался в нее ранее. Для многих это лишь здание, куда надо ходить на уроки. С исчезновением этого сакрального смысла учебного заведения появилась допустимость агрессии в его стенах, заключил Ениколопов.

Значительную роль играет и школьный буллинг. Детский психолог Оксана Защиринская рассказала, что толкает подростков на издевательства над сверстниками.