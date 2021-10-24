Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 октября 09:09
09:07
Происшествия
Правоохранители возбудили дело после ДТП с шестью погибшими в Калмыкии
09:05
Происшествия
Балкон многоэтажки вспыхнул из-за сварочных работ в Корсакове
09:04
Политика
Немецкий публицист Шультесс указал на непостоянство антироссийской партии «Зеленые»
09:04
Общество
Владельцы фитнес-клубов в России попросили арендодателей снизить плату на 50%
09:03
Общество
Оружейный историк Попенкер рассказал о тонкостях револьвера со съемок фильма с Болдуином
08:57
Общество
Тюнинг без согласования с ГИБДД может обернуться штрафом для автовладельца
08:49
Происшествия
Полиция Красноярска нашла одну из двух пропавших девочек-подростков
08:40
Спорт
Поклонники Емельяненко восхитились победой кумира на турнире Bellator в Москве
08:38
Общество
Программу для фиксации фактов курения в неположенных местах создадут в России
08:35
Политика
Депутат Рады Волошин сравнил возможное размещение ракет США на Украине с Карибским кризисом
Все новости

Психолог Ениколопов связал агрессию школьников с частыми конфликтами в семье

  /   Обновлено: 24 октября 2021 09:01
Общество
Психолог Ениколопов связал агрессию школьников с частыми конфликтами в семье
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 октября. Подростковая агрессия в последние годы стала особенно распространена в школах. Кандидат психологических наук, руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов предположил причины подобного поведения среди учеников.

По мнению специалиста, агрессия может быть следствием частых конфликтов в семье. В этом случае у ребенка формируется неправильная модель поведения, а контроль своих негативных эмоций исчезает, передает «Коммерсант».

«Люди в основном не обращают внимания на то, как они себя ведут в присутствии детей, не задумываются о своей агрессивности, не пытаются ее избежать», — добавил эксперт.

Кроме того, отметил психолог, влияют и невысокие зарплаты педагогов. У учителей нет возможности и мотивации быть образцом для подражания у своих учеников. Это оказывает негативное влияние на цели и идеалы подростков.

Ениколопов добавил, что сейчас школа для большинства учащихся не имеет того смысла, который вкладывался в нее ранее. Для многих это лишь здание, куда надо ходить на уроки. С исчезновением этого сакрального смысла учебного заведения появилась допустимость агрессии в его стенах, заключил Ениколопов.

Значительную роль играет и школьный буллинг. Детский психолог Оксана Защиринская рассказала, что толкает подростков на издевательства над сверстниками.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Психолог Ениколопов связал агрессию школьников с частыми конфликтами в семье
подростки агрессия причина
Комментировать