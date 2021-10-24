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Юрист Кофанов: работодатель может уволить сотрудников за прогулы в нерабочие дни
Общество
Юрист Кофанов: работодатель может уволить сотрудников за прогулы в нерабочие дни
pixabay.com  /  CUsai

Москва, 24 октября. Регионы России с 30 октября по 7 ноября переходят на нерабочий режим. Однако отдыхать с сохранением заработной платы могут лишь те сотрудники, отсутствие которых не скажется на работе предприятия, сообщил юрист по трудовому праву, генеральный директор компании NS Consulting Дмитрий Кофанов.

По его словам, на законодательном уровне это не выходные, а именно нерабочие дни с сохранением заработной платы. Вся ответственность за выполнение сотрудниками своих должностных обязанностей возлагается на работодателей. Они также сами вправе определять, какая часть персонала необходима на предприятиях для полноценного функционирования компании. Об этом он сообщил в беседе с URA.RU.

«... В эту категорию входят те, кто перечисляет заработную плату, охранники и так далее ... Для других категорий сотрудников штрафов за невыход на работу нет, зато есть риск увольнения. Однако в этом случае уже работодатель должен доказать, почему есть необходимость в присутствии именно этого сотрудника на рабочем месте», — объяснил юрист.

Указ о введении нерабочей недели подписал президент России Владимир Путин. Соответствующую инициативу выдвинула вице-премьер Татьяна Голикова. Она предложила ее с целью замедлить темпы распространения COVID-19 в стране.

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