Чернышенко: календарь проведения матчей РПЛ и КХЛ в нерабочие дни останется неизменным

Москва, 24 октября. Все официальные встречи Российской премьер-лиги (РПЛ) и Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября будут проводиться в штатном режиме.

Изменений в календарях соревнований не будет. Все матчи первенств пройдут согласно расписанию, которое было утверждено в начале сезонов, заявил зампред Правительства России по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко.

«Спортивные соревнования в нерабочие дни будут проходить, но формат допуска зрителей отличается от региона к региону, в зависимости от текущей ситуации с распространением COVID-19», — заявил Чернышенко в интервью РИА Новости.

Политик напомнил, что организаторы спортивных мероприятий уже не первый год сталкиваются с проблемой введения особых регламентов в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Однако все они выполняют необходимые требования, выдвинутые Роскомнадзором, отметил Чернышенко, добавив, что во многих регионах допуск зрителей не будет ограничен при соблюдении правил.

Но это не касается Московской области. Там, по распоряжению министра спорта региона Дмитрия Абаренова, все спортивные мероприятия в период нерабочих дней пройдут без зрителей.