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Пушков провел аналогию между генсеком НАТО и героем из рассказа Салтыкова-Щедрина
Политика
Пушков провел аналогию между генсеком НАТО и героем из рассказа Салтыкова-Щедрина
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 24 октября. Генсек НАТО Йенс Столтенберг напоминает жестокого и бездумного Дементия Брудастого из рассказа писателя Михаила Салтыкова-Щедрина. Так считает российский сенатор Алексей Пушков.

Таким образом Пушков отреагировал на решение НАТО начать эксплуатацию авиабазы Лиелварде в Прибалтике. Авиадром был построен советскими солдатами в 1970-х годах. Для Альянса эта авиабаза станет уже третьей в регионе.

Действия НАТО заставили сенатора усомниться в риторике Альянса об использовании военных объектов исключительно в мирных целях. Пушков считает, что такие заявления уже давно утратили веру.

«И это все — исключительно для обороны НАТО, твердит Столтенберг. Никто ему давно не верит, думаю, не верит уже и он сам», — отметил сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков добавил, что Столтенберг имеет много общего с героем Дементием Брудастым. В голове последнего был орган, способный воспроизводить только две фразы: «Разорю!» и «Не потерплю!». Генсек НАТО, как и персонаж книги Салтыкова-Щедрина, кричит о миролюбивости НАТО и одновременно с этим развертывает новые военные базы.

Сенатор ранее призвал представителей Запада прекратить распространять сказки об «оборонительном» характере НАТО. В качестве подтверждения своих слов он напомнил о бомбардировках Белграда и Ливии.

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нато столтенберг пушков салтыков-щедрин
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