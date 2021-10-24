Пушков провел аналогию между генсеком НАТО и героем из рассказа Салтыкова-Щедрина

Москва, 24 октября. Генсек НАТО Йенс Столтенберг напоминает жестокого и бездумного Дементия Брудастого из рассказа писателя Михаила Салтыкова-Щедрина. Так считает российский сенатор Алексей Пушков.

Таким образом Пушков отреагировал на решение НАТО начать эксплуатацию авиабазы Лиелварде в Прибалтике. Авиадром был построен советскими солдатами в 1970-х годах. Для Альянса эта авиабаза станет уже третьей в регионе.

Действия НАТО заставили сенатора усомниться в риторике Альянса об использовании военных объектов исключительно в мирных целях. Пушков считает, что такие заявления уже давно утратили веру.

«И это все — исключительно для обороны НАТО, твердит Столтенберг. Никто ему давно не верит, думаю, не верит уже и он сам», — отметил сенатор в своем Telegram-канале.

Пушков добавил, что Столтенберг имеет много общего с героем Дементием Брудастым. В голове последнего был орган, способный воспроизводить только две фразы: «Разорю!» и «Не потерплю!». Генсек НАТО, как и персонаж книги Салтыкова-Щедрина, кричит о миролюбивости НАТО и одновременно с этим развертывает новые военные базы.

Сенатор ранее призвал представителей Запада прекратить распространять сказки об «оборонительном» характере НАТО. В качестве подтверждения своих слов он напомнил о бомбардировках Белграда и Ливии.