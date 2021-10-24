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«Зарплата.ру»: больше трети россиян сменили работу на фоне пандемии COVID-19
Общество
«Зарплата.ру»: больше трети россиян сменили работу на фоне пандемии COVID-19
pexels.com  /  Anna Shvets

Москва, 24 октября. Сферу деятельности за время пандемии сменили почти 40 процентов россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательского центра «Зарплата.ру».

Участниками опроса стали 1980 человек в возрасте от 18 до 55 лет. Большую часть респондентов составляют россияне в возрасте 35–44 лет, передает РИА Новости.

«Эксперты выяснили, что почти 37% россиян стали работать в другой сфере в период борьбы с коронавирусной инфекцией», — говорится в исследовании.

Чаще всего причиной смены работы становились проблемы с зарплатами — 46 процентов. Под сокращение попали 20 процентов респондентов, еще столько же не смогли справиться с дополнительной нагрузкой. В 14 процентах случаев решение о смене сферы деятельности принималось из-за закрытия компании.

Более половины россиян признались, что стали зарабатывать больше на новой работе и довольны своим выбором. Дополнительное образование и курсы прошли 43 процента граждан. Самыми популярными для перехода стали IT, сфера услуг, сфера транспорта или рекламы. Лишь шесть процентов открыли собственный бизнес.

Около 45 процентов россиян ранее признались, что обманывали начальство и коллег по работе для достижений карьерных целей. Однако 54 процента назвали ложь недопустимой в работе.

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