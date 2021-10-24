Tesla подняла цены на свои самые дорогие модели электрокаров

Пало-Альто, 24 октября. Компания Tesla увеличила стоимость своих авто на 5 тысяч долларов. Повышение цен коснулось самых дорогих моделей — Model S и Model X, сообщается на сайте производителя.

Теперь электрокар Model S можно приобрести за 94 990 долларов, хотя лишь недавно его стоимость равнялась 89 990 долларам. Внедорожник Model X обойдется в 104 990 долларов.

По информации интернет-портала Electric, Tesla стремительно наращивает объемы производства. Однако даже несмотря на это, желающие купить электрокары все равно превышают возможности компании. По мнению экспертов, это и стало толчком к повышению цен. Ранее Tesla аналогично поступила со своими самыми популярными моделями — седаном Model 3 и кроссовером Model Y, подняв их цены на 2 тысячи долларов.

Согласно опубликованным финансовым показателям, за третий квартал текущего года компания увеличила свои доходы на 57%. Операционная прибыль составила 14,6%. В прошлом году этот показатель равнялся 9,2%.

Приобрести или продать автомобили Tesla теперь можно с помощью сервиса «СберАвто». Там представлены как новые модели, так и подержанные.