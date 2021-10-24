Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 октября 09:08
09:07
Происшествия
Правоохранители возбудили дело после ДТП с шестью погибшими в Калмыкии
09:05
Происшествия
Балкон многоэтажки вспыхнул из-за сварочных работ в Корсакове
09:04
Политика
Немецкий публицист Шультесс указал на непостоянство антироссийской партии «Зеленые»
09:04
Общество
Владельцы фитнес-клубов в России попросили арендодателей снизить плату на 50%
09:03
Общество
Оружейный историк Попенкер рассказал о тонкостях револьвера со съемок фильма с Болдуином
08:57
Общество
Тюнинг без согласования с ГИБДД может обернуться штрафом для автовладельца
08:49
Происшествия
Полиция Красноярска нашла одну из двух пропавших девочек-подростков
08:40
Спорт
Поклонники Емельяненко восхитились победой кумира на турнире Bellator в Москве
08:38
Общество
Программу для фиксации фактов курения в неположенных местах создадут в России
08:35
Политика
Депутат Рады Волошин сравнил возможное размещение ракет США на Украине с Карибским кризисом
Все новости

Российские фигуристы Тарасова и Морозов стали победителями Гран-при США

  /   Обновлено: 24 октября 2021 09:02
Спорт
Российские фигуристы Тарасова и Морозов стали победителями Гран-при США
olympic.ru  /  Олимпийский комитет России

Лас-Вегас, 24 октября. Фигуристы из России Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место на этапе Гран-при в США. Соревнование завершилось на «Орлеанс Арене».

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли соревнования спортивных пар на первом этапе серии Гран-при — Skate America. По итогам короткой и произвольной программ спортсмены, тренирующиеся у Этери Тутберидзе, набрали 222,50 балла.

Серебряные медали завоевали японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара. Российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский замкнула тройку призеров. Следующий этап Гран-при пройдет с 29 по 31 октября. Турнир примет канадский Ванкувер.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что стала все чаще испытывать страх перед выходом на лед. Об этом именитая спортсменка рассказала в ходе онлайн-форума боевых искусств.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Российские фигуристы Тарасова и Морозов стали победителями Гран-при США
морозов тарасова фигурное катание гран-при сша
Комментировать