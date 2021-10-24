Российские фигуристы Тарасова и Морозов стали победителями Гран-при США

Лас-Вегас, 24 октября. Фигуристы из России Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место на этапе Гран-при в США. Соревнование завершилось на «Орлеанс Арене».

Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли соревнования спортивных пар на первом этапе серии Гран-при — Skate America. По итогам короткой и произвольной программ спортсмены, тренирующиеся у Этери Тутберидзе, набрали 222,50 балла.

Серебряные медали завоевали японские фигуристы Рику Миура и Рюити Кихара. Российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский замкнула тройку призеров. Следующий этап Гран-при пройдет с 29 по 31 октября. Турнир примет канадский Ванкувер.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что стала все чаще испытывать страх перед выходом на лед. Об этом именитая спортсменка рассказала в ходе онлайн-форума боевых искусств.